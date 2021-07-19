Karavan ürünlerine ilgi artıyor

GittiGidiyor'un verileri, karavanla seyahati tercih eden kullanıcıların ihtiyaç ve taleplerini ortaya koydu.

Şirket açıklamasına göre, salgın dönemiyle birlikte değişen tatil tercihleri, tatil alışverişlerinde de farklılık yaşanmasına yol açtı. Kalabalıktan uzak, doğayla iç içe tatil yapmak isteyenlerin son dönemdeki gözdesi karavanlar oldu. Bunu takiben karavanda ihtiyaç duyulabilecek ürün gruplarındaki satışlarda artış yaşandı. GittiGidiyor'un verileri karavanla seyahati tercih eden kullanıcıların ihtiyaç ve taleplerini ortaya koydu.

GittiGidiyor'un verilerine göre, yaklaşık 5 kat artışın görüldüğü tenteler, karavan malzemeleri arasında en çok talebi artan ürünler oldu. Yılın ilk 6 aylık verilerine göre karavanla seyahat ederken güneş, yağmur gibi doğal etkilerden korunmak için kullanılan tentelerde geçen yılın aynı dönemine kıyasla yaklaşık 3 kat artış görüldü. 2021 yılTentelerde geçen ay görülen artış geçen yılın haziran ayına göre 5 kat oldu.

Verilere göre karavanlarda sık kullanılan ürünlerden karavan tepe klimalarında yılın ilk 6 ayında geçen yıla kıyasla yüzde 75'lik artış oldu. Karavan seyahatlerinde yeme-içme ihtiyaçları için tercih edilen set üstü ocaklarda yaklaşık 3,5 katlık, mangallarda ise yüzde 50'lik artış yaşandı. Kamp masalarında ise yüzde 60'lık artış oldu.

Karavanlarıyla şehir merkezinden uzakta bir rota çizenler, gittikleri yerlerde eğlenceli vakit geçirmek için projeksiyon perdelerine ve bluetooth hoparlörlere de ilgi gösterdi. Bu ilgi, satışlara 2021'in ilk 6 ayında geçen yıla göre kıyasla, projeksiyon perdelerinde yüzde 79, bluetooth hoparlörlerde yüzde 50'lik bir artış olarak yansıdı.

GittiGidiyor'un yayınladığı veriler karavan seyahatlerinin popüler bir seyahat ve tatil aracı olduğunu ve bu alandaki talebin artmaya devam ettiğini gösteriyor.