KARAYOLLARI'NDAN KÖPRÜ GEÇİŞİ AÇIKLAMASI - Son Dakika

Açıklamada, " Karayolları Genel Müdürlüğü 'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur" denildi.

KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.

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