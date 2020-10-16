KARAYOLLARI Genel Müdürlüğü, 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nden çift yönde ücret kesilmeye başlandığı iddialarıyla ilgili açıklama yapıldı.
Açıklamada, " Karayolları Genel Müdürlüğü'nün sorumluluğundaki 15 Temmuz Şehitler Köprüsü ve Fatih Sultan Mehmet Köprüsü'nde geçiş ücreti yalnızca Avrupa - Asya yönünde geçişlerde alınmaktadır. Başka bir uygulama söz konusu değildir; kamuoyuna duyrulur" denildi.
- Kaynak: DHA
Son Dakika › Güncel › KARAYOLLARI'NDAN KÖPRÜ GEÇİŞİ AÇIKLAMASI - Son Dakika