Karda mahsur kalan araçların yardımına zırhlı araçlar yetişti - Son Dakika

- Karda mahsur kalan araçların yardımına zırhlı araçlar yetişti

ŞIRNAK - Şırnak'ın Uludere ilçesinde, yoğun kar yağışı nedeni ile yolda mahsur kalan araçların imdadına zırhlı araçlar yetişti. Halat bağlanan araçlar, bulundukları yerden zırhlı araçların çalışması ile çıkarıldı.

Uludere'de yoğun kar yağışı hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Şırnak ile Uludere arası yolların yoğun kar yağışından dolayı kapanmasıyla Şırnak'a doğru giden zincirsiz araçların hepsi yolda mahsur kaldı. Bazı araçlar kayarak yoldan çıkıp kaza yaptı. Yolda kalan ve yoldan çıkan araçların imdadına güvenlik güçlerine ait zırhlı araçlar yetişti. Kobra tipi zırhlı araca çelik halat bağlanıp yoldan çıkan ve ilerlemeyen araçları çekildi. Yaklaşık 70 kişinin mahsur kaldığı bölgede araçların çekilmesiyle birlikte kapanan yol yeniden ulaşıma açıldı. Vatandaşlar güvenlik kuvvetlerine hem teşekkür hem dua etti.