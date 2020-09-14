Karesi Belediyespor Bisiklet Takımı turnuvalara hazır

Karesi Belediyespor bünyesinde kurulan bisiklet takımı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.
Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvalara katılamayan takım haftanın 4 günü antrenman yapıyor.
Takımın antrenörü Gürcan Atılmaz, yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen iyi çalıştıklarını belirtti.
Atılmaz, şu ifadeleri kullandı:
"Bisiklet takımımızın kurulması konusunda bize destek olan Karesi Belediyesi yöneticileri ve öncelikle Başkanımız Dinçer Orkan'ın önderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak pandemiden dolayı sporcularımızı hazırlamamıza rağmen yarışmalar yapılamıyor. Haftanın yaklaşık 4 günü yaş gruplarına göre çalışıyoruz. Öncelikle teknik çalışmalar yaptık. Kondisyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Sporcularımız boş yollarda antrenmanlara başladı."
Haber Yayın Tarihi: 14.09.2020 16:45 - Kaynak: AA
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