Karesi Belediyespor Bisiklet Takımı turnuvalara hazır

Karesi Belediyespor bünyesinde kurulan bisiklet takımı, çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgını nedeniyle turnuvalara katılamayan takım haftanın 4 günü antrenman yapıyor.

Takımın antrenörü Gürcan Atılmaz, yaptığı açıklamada, yeni kurulan bir takım olmalarına rağmen iyi çalıştıklarını belirtti.

Atılmaz, şu ifadeleri kullandı:

"Bisiklet takımımızın kurulması konusunda bize destek olan Karesi Belediyesi yöneticileri ve öncelikle Başkanımız Dinçer Orkan'ın önderliğinde çalışmalarımızı sürdürüyoruz. Ancak pandemiden dolayı sporcularımızı hazırlamamıza rağmen yarışmalar yapılamıyor. Haftanın yaklaşık 4 günü yaş gruplarına göre çalışıyoruz. Öncelikle teknik çalışmalar yaptık. Kondisyon çalışmalarını sürdürüyoruz. Sporcularımız boş yollarda antrenmanlara başladı."