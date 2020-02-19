Karesi'de atlı okçuluk tanıtıldı - Son Dakika
Son Dakika Spor Karesi'de atlı okçuluk tanıtıldı - Son Dakika Spor

Karesi'de atlı okçuluk tanıtıldı

7 saat önce

Karesi Belediyespor bünyesinde bir alt branş olarak faaliyet gösteren Geleneksel Sporlardan Atlı Okçuluk Branşının lansmanı İsmail Akçay Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.

Karesi'de atlı okçuluk tanıtıldı, System.String[]

Karesi Belediye spor bünyesinde bir alt branş olarak faaliyet gösteren Geleneksel Sporlardan Atlı Okçuluk Branşının lansmanı İsmail Akçay Spor Tesisleri'nde gerçekleştirildi.


Düzenlenen lansmana Karesi Kaymakamı Abdulkadir Demir ve Karesi Belediye Başkan Yardımcısı Baki Yarımdağ, Karesi Belediyespor Başkanı Engin Dedeleroğlu ile, il protokolü ve spor camiasının önemli isimleri katıldı.


Karesi Belediyespor bu branşta lisans çıkartan en kalabalık ekibe sahip olmasıyla dikkat çekiyor. Ayrıca bir belediyenin, kendi spor kulübü bünyesinde açılan bu branş ile Geleneksel Okçuluk Federasyonu tarafından kabul edilen ilk Belediyespor kulübü olmasıyla Türkiye'de bir ilke imza atıyor.


Lansmanda genç sporcuların yanı sıra Karesi Belediyespor Başkanı Engin Dedeleroğlu da ok attı. - BALIKESİR

İsmail Akçay, Karesi, Spor, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 19.02.2020 11:31 Kaynak: İHA
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder

YORUMLAR


Son Dakika

Setenay Cankat ile Göktuğhan Argın arasında gergin anlar! Canlı yayından kovdu
Ali Koç: Kulübüm ve şahsım siyasete girmedi, girmeyecek Ali Koç: Mustafa Cengiz ile canlı yayına çıkmaya hazırız Fenerbahçe Başkanı Ali Koç: Bazı şeyler VAR odasında kurgulanıyor

Son Dakika Haberleri
18:17 Aleyna Tilki ve Aynur Aydın arasındaki polemiğe genç popçunun babası da dahil oldu
17:41 Genç şarkıcı, ahlaksız teklifi ifşa etti!
17:41 Defne Samyeli, eski sevgilisi Cem Yılmaz'ın fotoğraflarını Instagram'dan sildi
17:32 Bige Önal, 5 yıldır aşk yaşadığı Aras Bulut İynemli ile evliliği düşünmediklerini söyledi
17:02 İrfan Özata'nın yeni albüm

Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 19.02.2020 19:17:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Karesi'de atlı okçuluk tanıtıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]