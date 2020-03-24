Karı-kocayı öldürüp, intihar eden eski başkan, 'akıl sağlığı' raporuyla tahliye olmuş - Son Dakika
Son Dakika Güncel Karı-kocayı öldürüp, intihar eden eski başkan, 'akıl sağlığı' raporuyla tahliye olmuş - Son Dakika

Karı-kocayı öldürüp, intihar eden eski başkan, 'akıl sağlığı' raporuyla tahliye olmuş

6 saat önce

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, 20 gün önce iş yerinde çalışan muhasebecisini tabancayla ayağından vurup yaralayan, 2 akrabasını rehin aldıktan sonra da ikna edilerek teslim olan, eski belediye başkanı Orhan Aktaş (58), tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edilince dehşet saçtı.

Karı-kocayı öldürüp, intihar eden eski başkan, 'akıl sağlığı' raporuyla tahliye olmuş, System.String[]

ORDU'nun Kabadüz ilçesinde, 20 gün önce iş yerinde çalışan muhasebecisini tabancayla ayağından vurup yaralayan, 2 akrabasını rehin aldıktan sonra da ikna edilerek teslim olan, eski belediye başkanı Orhan Aktaş (58), tutuklu kaldığı cezaevinden tahliye edilince dehşet saçtı. Eski çalışanı Şener Dursun (55) ile eşi Halime Dursun'u (55) tabancayla öldürdükten sonra intihar eden Aktaş'ın yaraladığı muhasebecisinin şikayetçi olmaması ile verilen 'akıl ve ruh sağlığı yerinde değil' raporu üzerine, 13 gün tutuklu kaldığı cezaevinden salıverildiği ortaya çıktı.

Ordu'nun Kabadüz ilçesine bağlı Başköy Mahallesi'nde 4 Mart'ta meydana gelen olayda, ilçenin eski belediye başkanı Orhan Aktaş, alacak-verecek iddiasıyla tartıştığı, kendisine ait şirkette çalışan muhasebecisi Tayfur Ç.'yi tabancayla ayağından vurarak yaraladı. Aktaş, daha sonra evde bulunan iki akrabasını rehin aldı. Olay yerine sevk edilen jandarma ve Özel Harekat Polisleri evin çevresinde tedbir aldı. Kabadüz İlçe Kaymakamı Necdet Uçar'ın devreye girmesiyle ikna edilen Orhan Aktaş, 5 saat sonra polise teslim oldu. Kabadüz İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde ifadesi alınarak işlemleri tamamlanan Orhan Aktaş, adliyeye sevk edildi.

Orhan Aktaş'ın ifadesinde, olayın alacak verecek meselesinden kaynaklandığını söylediği belirtildi. Tutuklanan Aktaş, 5 Mart'ta cezaevine gönderildi.

'AKIL VE RUH SAĞLIĞI YERİNDE DEĞİL' RAPORU VERİLDİ

Avukatlarının başvurusu üzerine savcılık, Orhan Aktaş'ın akıl ve ruh sağlığının yerinde olup olmadığının belirlenmesine karar verdi.  Aktaş'a cezaevinden sevk edildiği Samsun Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Merkezi'nde, 9 Mart'ta, 'akıl ve ruh sağlığı yerinde değil' raporu verildi. Bu raporun savcılığa ulaşmasının ardından Aktaş, yaraladığı muhasebecisinin de şikayetçi olmaması üzerine 13 gün tutuklu kaldığı cezaevinden 18 Mart'ta tutuksuz yargılanmak üzere tahliye edildi. İlçeye dönen Aktaş, ruhsatlı tabancasına el konulması üzerine kendisine ruhsatsız tabanca temin etti. Aktaş'ın yakınlarını telefonla arayarak ruh sağlığının iyi olmadığını söylediği, kendisini öldürmek isteyenler olduğunu iddia ettiği öne sürüldü.

TAHLİYE EDİLDİ, DEHŞET SAÇTI

Orhan Aktaş, dün akşam saatlerinde de eski çalışanı Şener Dursun ve eşi Halime Dursun ile alacak meselesinden tartıştı. Tartışma sırasında Aktaş, tabanca ile çifte ateş etti. Ardından aynı tabancayı kendisine ateşledi. Dursun çifti olay yerinde ölürken, ağır yaralı olan Orhan Aktaş da kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti. Soruşturma sürüyor.


Orhan Aktaş, Kabadüz, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 24.03.2020 03:48 Kaynak: DHA

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