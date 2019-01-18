Son Dakika Haberleri: Karne Heyecanı Yerini Kar Sevincine Bıraktı...kamyonlarla Getirilen Karla Oynayıp Eğlendiler

Karne Heyecanı Yerini Kar Sevincine Bıraktı...kamyonlarla Getirilen Karla Oynayıp Eğlendiler

21 dakika önce

Karne heyecanı yerini kar sevincine bıraktı.

Karne heyecanı yerini kar sevincine bıraktı...Kamyonlarla getirilen karla oynayıp eğlendiler
İlk kez kar gören öğrenciler karnelerini unutup kartopu oynadı
Karnesini alıp okul bahçesine çıkan öğrenciler gördükleri manzara karşısında şok oldu

MUĞLA - Bodrum'da bulunan bir ilköğretim okulunda yarıyıl karnelerini alarak okul bahçesine çıkan öğrenciler, gördükleri manzara karşısında şok oldu.
Turgutreis Mahallesi'nde bulunan Amiral Turgutreis İlkokulu idaresi, öğrencilere karne hediyesi olarak okul bahçesine kamyonlarca kar döktürdü. Yarıyıl tatili için karnelerini almaya gelen öğrenciler son derslerine girdikten sonra, kamyonlarla gelen kar okul bahçesine döküldü. Karnelerini alan öğrenciler bahçeye çıktıklarında büyük bir sürpriz ile karşılaştı. Tüm okul bahçesini karla kaplı gören minik öğrenciler çılgınlar gibi eğlendi. Kartopu oynayan öğrencilere öğretmenler ve veliler de eşlik etti. Bu anları ölümsüzleştirmek isteyen bazı veliler ise telefonlarına sarıldı. Bol bol çocuklarının fotoğraflarını çeken veliler "Çocuklarımız bize karın nasıl bir şey olduğunu soruyorlardı. İlk kez karla karşılaşan çocuklarımız çok mutlu oldu" ifadelerini kullandı.
Hayatlarında ilk kez kar gören minik öğrenciler doyasıya eğlendi. Öğrencilerin karne sevinci yerini kar sevincine bıraktı. Birbirleri ile dakikalarca kartopu savaşı yapan çocuklar unutulmaz bir gün yaşadı.
Okul müdürü Aysel Altınç, önemli olanın çocukların anılarına bir dokunuş yapmak olduğunu ifade ederek şunları söyledi: "Mutlu çocukluk anıları mutlu yarınlardır. Çocukların anısında, belleğinde mutlu anılar oluşturmuşsak, anılarında bir dokunuş yaptıysak ne mutlu bize" dedi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 18.01.2019 01:49 Kaynak: İHA

Bodrum, Turgutreis Mahallesi, Kar, Güncel
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