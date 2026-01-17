Kars\'ta Ambulans Kara Saplandı

Merkeze bağlı Derecik köyünde yaşayan ve nefes darlığı şikayeti bulunan Yaşar Kambay fenalaşınca, yakınları durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbarla köye giden sağlık ekipleri, yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü yolda ilerlemekte güçlük çekti. Derecik köyü yolunda kara saplanan ambulans mahsur kaldı. Devreye İl Özel İdaresi'ne bağlı karla mücadele ekipleri girdi. Ambulans, bölgeye sevk edilen iş makineleri ile bulunduğu yerden çıkarıldı. Daha sonra köye ulaşan ekipler, Yaşar Kambay'ı Harakani Devlet Hastanesi'ne kaldırdı.
