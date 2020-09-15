Kars'ta bir köyde uygulanan karantina kaldırıldı - Son Dakika

Kars'ın Akyaka ilçesine bağlı Kalkankale köyünde, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında uygulanan karantina uygulaması sonlandırıldı.
Valilikten yapılan açıklamada, Kovid-19'un yayılmasının engellenmesi, sosyal izolasyonun sağlanarak vatandaşların sağlığının korunması amacıyla Kalkankale köyünde 26 Ağustos'ta karantina uygulaması başlatıldığı hatırlatıldı.
Açıklamada, elde edilen olumlu veriler üzerine köyde uygulanan karantinanın kaldırıldığı bildirildi.
Haber Yayın Tarihi: 15.09.2020 13:03 - Kaynak: AA
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