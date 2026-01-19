Kars'ta Kar Engelini Aştı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Kars'ta Kar Engelini Aştı

Kars\'ta Kar Engelini Aştı
19.01.2026 12:39
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kar nedeniyle yolu kapanan Oyuklu köyünde İrfan Varli hastaneye 3 saatlik çalışmayla ulaştırıldı.

KARS'ın Digor ilçesinde kar ve tipi nedeniyle yolu kapanan Oyuklu köyünde rahatsızlanan İrfan Varli (80), ekiplerin 3 saatlik çalışmasının ardından hastaneye götürüldü.

İlçeye bağlı Oyuklu köyünde yaşayan İrfan Varli, rahatsızlanınca yakınları 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradı. İhbar üzerine bölgeye İl Özel İdaresi ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yoğun kar ve tipinin geçit vermediği bölgede İl Özel İdaresi ekiplerinin açtığı yolda ambulansla ilerleyen sağlık ekipleri, yaklaşık 3 saatin ardından hastaya ulaşabildi.

Ekipler tarafından evinden alınan İrfan Varli, ilk müdahalesi ambulansta yapıldıktan sonra Digor Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan İrfan Varli'nin durumunun takip edildiği bildirildi.

Kaynak: DHA

Yerel Haberler, Hava Durumu, Güncel, Kars, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta Kar Engelini Aştı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Kafede sır dolu ölüm Haberi alan yakınları çatıya çıktı Kafede sır dolu ölüm! Haberi alan yakınları çatıya çıktı
Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen Hasan Şaş canlı yayında patladı: Kimsin ulan sen
Suriye’de Rakka da terörden temizlendi Suriye'de Rakka da terörden temizlendi
Afrika Uluslar Kupası’nda final heyecanı Afrika Uluslar Kupası'nda final heyecanı
Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı Kasımpaşa ve Antalyaspor birbirine üstünlük kuramadı
Rize’de Sibirya’yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü Rize'de Sibirya'yı andıran görüntüler, sporcular donmuş suda yüzdü

13:36
Galatasaray’da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
Galatasaray'da istenmeyen adam ilan edilen futbolcuya bir şok daha
13:17
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
Mane sahadan çekilen takımı tek cümlesiyle geri döndürmüş
13:02
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
Sistemden kaldırıldı: SGK ile ilgili tüm çalışanları ilgilendiren değişiklik
12:21
Emeklinin beklediği kulis ’’Duyum aldım’’ deyip tarih bile verdi
Emeklinin beklediği kulis! ''Duyum aldım'' deyip tarih bile verdi
12:17
Yeni Suriye’ye giden süreç 44 saatte şekillendi Herkes Şara’yı konuşuyor ama...
Yeni Suriye'ye giden süreç 44 saatte şekillendi! Herkes Şara'yı konuşuyor ama...
11:26
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç’e milyonluk harcama kalemleri soruldu
12 milyon garsona, 90 milyon vakfa! Eleştirilerin odağındaki Şekib Avdagiç'e milyonluk harcama kalemleri soruldu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 19.01.2026 13:46:02. #7.11#
SON DAKİKA: Kars'ta Kar Engelini Aştı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.