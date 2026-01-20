Kars'ta Kar ve Tipi Hayatı Etkiliyor - Son Dakika
Kars'ta Kar ve Tipi Hayatı Etkiliyor

20.01.2026 13:27
Kars'ta 119 köy yolu kapandı, yolların açılması için ekipler çalışıyor.

Kars'ta kar ve tipi hayatı olumsuz etkilemeye devam ediyor. Kar ve tipi 119 köy ile kentin bağlantısını kesti. Kapalı köy yolları için çalışma başlatıldı.

Kars'ta merkeze bağlı 9, Akyaka'da 2, Arpaçay'da 26, Digor'da 22, Kağızman'da 19, Sarıkamış'ta 18, Selim'de 14 ve Susuz'da 9 olmak üzere toplam 119 köy yolu ulaşıma kapalı buluyor.

Kapalı köy yollarının yeniden ulaşıma açılması için İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri çalışma yürütüyor. Yürütülen çalışmalar bölge de etkili olan tipiden dolayı zaman zaman aksıyor.

İl Özel İdaresi karla mücadele ekipleri, köy yollarını açma çalışması sürüyor. Ekipler ayrıca köylere vakalar için çıkan sağlık ekiplerine de yardımcı oluyor. Kapalı köy yollarının kısa sürede açılması bekleniyor. - KARS

Kaynak: İHA

