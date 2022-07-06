Kars'ta kendisini taciz edip, tehditlerde bulunan adamı öldüren lise öğrencisi Azra tahliye edildi - Son Dakika
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Kars'ta kendisini taciz edip, tehditlerde bulunan adamı öldüren lise öğrencisi Azra tahliye edildi

06.07.2022 15:24

Kars'ın Arpaçay ilçesinde kendisini 3 yıldır taciz edip, tehditler savuran Birdal Doğan'ı tabancayla vurarak öldüren lise öğrencisi Azra Erdağ, tutuklanmasının ardından çıktığı ilk mahkemede tahliye edildi. Azra, yaşadığı taciz ve tehdit dolu anları anlatırken, bu tarz olaylar yaşayan genç kızlara böyle durumları aileleriyle paylaşmalarını ve sessiz kalmamalarına dair tavsiyede bulundu.

1 Mart 2022 tarihinde Arpaçay ilçesi Kardeştepe köyünde meydana geldi. Şehit Engin Yılmaz Anadolu Lisesi 11'inci sınıf öğrencisi Azra Erdağ, köy meydanındaki çeşmede hayvanları sularken yanına 3 çocuk babası Birdal Doğan geldi. 3 yıldır genç kızı taciz ettiği öne sürülen Doğan, iddiaya göre Azra Erdağ'a, "Seni kaçıracağım o...u. Seni kendime kadın yapıp sonra da satacağım" dedi. Bu sözler üzerine Erdağ, Doğan'ı, babasına ait yanındaki ruhsatsız tabancayla vurdu. Vücuduna 4 kurşun isabet eden Doğan, olay yerinde hayatını kaybetti. Olay sonrası gözaltına alınan Azra Erdağ, tutuklandı.

'Seni kendime kadın yapacağım' diyen tacizcisini köy meydanında öldüren Azra feci olayı anlattı

FECİ OLAY ANINI ANLATTI

Hakkında 12 yıl hapis cezası istemiyle dava açılan Azra Erdağ, dün ilk kez hakim karşısına çıktı. Kars 1'inci Ağır Ceza Mahkemesi'nde görülen duruşmada savunmasını yapan Azra Erdağ beraatını istedi. Birdal Doğan'ı bilerek ve kasten öldürmediğini söyleyen Erdağ, "Babama ait hayvanları çeşmeye götürdüm. Birdal Doğan karşıma geçip 'Seni kaçıracağım, kendime karı yapacağım. O....u olacaksın. Sonra seni başkalarına satacağım' diye sözler söyledi. Zaten 3 yıldır hep rahatsız ediyordu. Beni kaçırması için birilerine para bile vermişti. Onun korkusundan okulda maket bıçağı ve biber gazı taşıyordum. O gün de annem ve abim hastaneye gideceği için okula gitmedim ve babama yardım etmek için köyde kaldım. Hayvanlara su içirmek için çeşmeye gittim ve yanıma silah aldım. Çeşmede benim yanıma gelen Doğan, bana ağır hakaretlerde bulundu. Ben de yanımda taşıdığım silahı çıkarıp korkumdan gözümü kapatarak ateş ettim. Maksadım korkutmaktı. Onun yüzünden okulumu tamamlayamadım. Eğitim hayatım yarım kaldı. Genç yaşta hapse girdim. Tahliyemi ve beraatimi istiyorum" dedi.

'Seni kendime kadın yapacağım' diyen tacizcisini köy meydanında öldüren Azra feci olayı anlattı

DURUŞMADAN TAHLİYE KARARI ÇIKTI

Mahkeme heyeti, 'haksız bir fiilin meydana getirdiği hiddet veya şiddetli elemin etkisi altında' cinayetin işlendiğini, sanığın üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, delillerin toplanmış olması, suça sürüklenen çocuğun (SSÇ) delil karartma ihtimalinin bulunmaması, tutuklama koruma tedbirinin istisnai uygulaması gereken bir tedbir olması, tutuklamadan beklenen amaç ve gayenin adli kontrol tedbirlerinin uygulanması ile elde edilmesi mümkün ise öncelikli olarak adli kontrol tedbirlerinin uygulanmasının usul kuralları gereğince gerekli oluşu, SSÇ'nin dosya kapsamı itibarı ili aleyhindeki mevcut delil durumu ve tutuklu kaldığı süre dikkate alındığında bu aşamadan itibaren orantılık ve ölçülülük ilkeleri uyarınca olay tarihinde 18 yaşından küçük olan Azra Erdağ'ın tahliyesine karar verdi.Duruşma 3 Kasım'a ertelenirken, tutuksuz yargılanacak Azra'nın yakınları tahliye kararı üzerine sevinç gözyaşları döktü.

'Seni kendime kadın yapacağım' diyen tacizcisini köy meydanında öldüren Azra feci olayı anlattı

"SUSMAYIN, AİLENİZLE PAYLAŞIN"

Cezaevinden çıktığı günün gecesini Kars merkezde geçiren Ezra Erdağ, açıklamada bulundu. Çiğdem- Şaban Erdağ çiftinin 3 çocuğunun ortancası olan Azra Erdağ, Avukatı Sinan Erdağı'nın ofisinde başından geçenleri anlattı. Tek hayalinin okuyup, bir hukukçu olmak istediğini, ancak Birdal Doğan yüzünden çok zor günler geçirdiğini söyleyen Erdağ, "3 yıl fiziki takip ve tacize maruz kaldım. Ben başıma gelen ve yaşadıklarım olayları ailemden gizledim ama benim başıma gelen olayları yaşayan kızların yaptığımı yapmasını istemiyorum. Ailenizi ve arkadaşlarınızı bilgilendirin, susmayın, başıma gelen olay sizlerin de başına gelmesin. Yaşadığım olayları yaşayan kim varsa polise gitsin, çünkü siz sustukça karşı taraf sizin üstünüze gelir. Okulda olmam gerekirken cezaevine düştüm. Her insanın başına bu tarz olay gelebilir, kendinizi savunun, ailenizle yaşadığınız olayları paylaşın" diye konuştu.

'Seni kendime kadın yapacağım' diyen tacizcisini köy meydanında öldüren Azra feci olayı anlattı

"İLERİDE HUKUKÇU OLMAK İSTİYORUM"

Cezaevinde kaldığı sürenin eğitimini de olumsuz etkilediğini vurgulayan Erdağ, "Bu süre zarfında okulumdan ve arkadaşlarımdan ayrı kaldım, derslerimden geri kaldım. Cezaevine girmem psikolojimi de olumsuz etkiledi. Dışarıdan okumaya mecbur kaldım, bu olay beni çok etkiledi. Ben lise öğrencisiyim, hukuk okumak istiyorum. Yaşadığım bu süreç ve dün verilen mahkeme kararından sonra da bu kararım kesinleşti. Hukuk okuyarak, benim gibi mağdur olan gençlerin hayatlarına dokunmak istiyorum. Hakım, savcı ya da avukat olarak bu meslekte yer almak istiyorum" ifadelerini kullandı.

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Kars'ta kendisini taciz eden kişiyi öldüren Azra tahliye edildi Kars'ta kendisini taciz eden kişiyi öldüren Azra tahliye edildi Kars'ta tacizcisini öldüren kız tahliye edildi Kars'ta tacizcisini öldüren kız tahliye edildi
Kaynak: DHA

Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kars'ta kendisini taciz edip, tehditlerde bulunan adamı öldüren lise öğrencisi Azra tahliye edildi - Son Dakika

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