Kars'ta Kyk Öğrencileri Sokak Hayvanlarını Sahipsiz Bırakmadı
1 saat önce
Kars'ta KYK yurtlarında barınan öğrenciler ağır geçen kış mevsimi ve soğuk havada kalan sokak hayvanları için kendi harçlıklarından biriktirerek "Beslenme Odakları" yaptırarak kentte belirlenen alanlara bıraktılar.
Kars
'ta KYK yurtlarında barınan öğrenciler ağır geçen kış mevsimi ve soğuk havada kalan sokak hayvanları için kendi harçlıklarından biriktirerek "Beslenme Odakları" yaptırarak kentte belirlenen alanlara bıraktılar.
Kars'ta Yüksek Öğrenim Kredi ve Yurtlar Kurumu (KYK) Kars İl Müdürlüğü'ne bağlı öğrenci yurtlarında barınan öğrenciler kış mevsimiyle birlikte beslenme sorunu yaşayan sokak hayvanları için örnek proje başlatarak kendi harçlıkları ile "Beslenme Odakları (Beslenme Üniteleri)" oluşturdu.
Kars KYK İl Müdürlüğü Rabiatül Adeviyye
Kız Öğrenci Yurdun'da başlatılan projenin tanıtımında konuşan Kars KYK İl Müdürü Müseyip Arslanbenzer, " KYK Genel Müdürlüğü'nün öğrencilerin kendilerini geliştirmesi, kişisel gelişimlerine katkıda bulunmak amacıyla birçok projeler uygulamakta. Gönül Bağı Projesi kapsamında öğrencilerimiz sokak hayvanlarına yardımcı olmak maksadıyla kendileri harekete geçerek bir proje başlattılar. Proje kapsamında kendi harçlıklarını biriktirerek, esnaflardan da destek alarak Beslenme Odakları yaptırdılar. Bunları belediyenin gösterdiği 25 yere koyacağız. Kedi ve köpeklerin beslenmesine yönelik bir proje. Beslenme odaklarına yine öğrencilerimiz tarafından yiyecek olarak yem ve su konulacak. Böylece soğuktan etkilenen mağdur hayvanlara bir katkımız olacak. Bu projede esas mimar öğrencilerimizdir onlara teşekkür ediyorum. Ülkemiz ve geleceğimiz adına sevindirici bir durum olarak görüyorum çünkü öğrencilerimizin hem insanlığa hemde insanlıkla beraber yaşayan canlılara karşı bir duyarlılığı var. Hepsine başarılar diliyorum" dedi.
Projeyi yürüten İlahiyat Fakültesi öğrencilerinden Gökçenur Demir, "Hocalarımızın, gönüllü insanlar ve çevre esnafın desteği ile 26 tane beslenme odaklarını oluşturduk. Bunların devamının olmasını temenni ediyoruz. Çünki hayvanların ihtiyaçları devam ediyor, soğuk havalardan etkileniyor ve aç kalıyorlar. Bu bilinci oluşturmalıyız ve çevre halkımızdan da destek istiyoruz" diye konuştu.
Kars'ta KYK yurtlarında barınan öğrenciler tarafından Gönül Bağı Projesi kapsamında başlatılan ve 26 adet yapılması sağlanan "Beslenme Odakları" kentte belediye tarafından gösterilen çeşitli yerlere bırakılarak hayvanlar için yem bırakıldı. - KARS
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Haber Yayın Tarihi : 26.12.2018 04:23 Kaynak: İHA
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