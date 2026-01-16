Kars'ta yoğun kar yağışı etkili oldu.
Türkiye'nin en yüksek rakımlı illeri arasında yer alan Kars'ta kış mevsimi sert geçiyor.
Kentte son günlerde alınan yağışlarla kar kalınlığı bazı köylerde 1 metreye ulaştı.
Karla beyaza bürünen merkeze bağlı Esenkent köyünde güzel görüntü oluştu. Karla kaplanan köyler dronla görüntülendi.
