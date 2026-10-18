Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor - Son Dakika
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Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor

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Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor
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Kızıl kayalıkları, ilginç taş şekilleri ve etkileyici manzarasıyla Kars’ın Kağızman ilçesindeki Bayam Kızıllıkları, görenlere ABD’nin ünlü Arizona kanyonlarını hatırlatıyor. Rüzgâr ve sel sularının binlerce yıllık aşındırmasıyla şekillenen bölge, doğa yürüyüşü yapmak ve sıra dışı manzaraları fotoğraflamak isteyenlerin yeni gözdesi olmaya aday.

Kars’ın Kağızman ilçesinde bulunan Bayam Kızıllıkları, kızıl kayaları, mantar biçimindeki taş oluşumları ve etkileyici manzarasıyla dikkat çekiyor. ABD’deki Arizona kanyonlarını andıran bölge, doğa yürüyüşü ve fotoğraf tutkunları için yeni bir keşif rotası olarak öne çıkıyor.

Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor

Kars’ın doğal güzellikleri arasında yer alan Bayam Kızıllıkları, sıra dışı kaya oluşumlarıyla görenleri kendine hayran bırakıyor. Kötek ve Bayam köyleri arasında uzanan bölge, kızıl tonlara bürünen kayaları ve rüzgâr ile sel sularının şekillendirdiği doğal yapılarıyla ziyaretçilerine farklı bir manzara sunuyor.

ARİZONA KANYONLARINI ANDIRAN DOĞAL GÜZELLİK

Kağızman ilçesinde bulunan Bayam Kızıllıkları, kendine özgü kaya yapıları ve renkleriyle ABD’deki Arizona kanyonlarını hatırlatıyor. İnce kum tabakalarının üzerinde yükselen kayalar, milyonlarca yıllık olduğu değerlendirilen doğal oluşumlarıyla bölgenin dikkat çeken noktaları arasında bulunuyor.

Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor

Rüzgârın ve sel sularının aşındırmasıyla şekillenen mantar görünümlü kayalar, bölgeye farklı bir görünüm kazandırıyor. Doğal yapısıyla öne çıkan Bayam Kızıllıkları, keşfedilmeyi bekleyen turizm noktalarından biri olarak değerlendiriliyor.

DOĞA YÜRÜYÜŞLERİNİN YENİ ADRESİ OLDU

Bölgede düzenlenen doğa yürüyüşleri, Bayam Kızıllıkları’nın daha geniş kitleler tarafından tanınmasına katkı sağlıyor. Doğa grupları, yürüyüşler sırasında kaya oluşumlarını yakından inceleme ve Kağızman’ın doğal güzelliklerini keşfetme fırsatı buluyor.

Kağızman Öğretmenevi Spor Kulübü Başkanı Adem Süleyman Güzel, ilçenin doğal ve tarihî değerlerini tanıtmak amacıyla çeşitli etkinlikler düzenlediklerini belirtti.

Bölgedeki kaya oluşumlarının dikkat çekici olduğunu ifade eden Güzel, rüzgârın ve sel sularının aşındırmasıyla mantar biçiminde kayalar başta olmak üzere farklı doğal şekillerin ortaya çıktığını söyledi.

Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor

FOTOĞRAF TUTKUNLARI İÇİN EŞSİZ MANZARALAR

Kızıl kayalar, farklı biçimlerdeki taş oluşumları ve geniş doğal manzaralar, Bayam Kızıllıkları’nı fotoğraf çekmek isteyenler için de cazip hale getiriyor. Bölge, doğayla iç içe vakit geçirmek isteyenlerin yanı sıra yeni yerler keşfetmeyi seven yürüyüş gruplarının da ilgisini çekiyor.

Doğa yürüyüşlerine katılan Haşim Kaya, Bayam Kızıllıkları’nın Arizona kanyonlarını andırdığını belirterek bölgedeki mantar biçimli kaya oluşumlarına dikkati çekti. Kaya, doğaseverleri Kağızman’a davet etti.

“HERKESİN GELİP GÖRMESİ GEREKEN BİR YER”

Doğa yürüyüşüne 25 kişilik grupla katılan Derya Bektaş da Bayam Kızıllıkları’nı yürüyüş rotalarına eklediklerini ifade etti.

Yürüyüşler sırasında memleketin doğal güzelliklerini keşfettiklerini belirten Bektaş, bölgenin ziyaret edilmeye değer bir rota olduğunu vurguladı. Düzenledikleri etkinliklerle hem doğayla buluştuklarını hem de Kağızman’ın güzelliklerini daha fazla kişiye tanıtmayı amaçladıklarını kaydetti.

Doğal oluşumları ve etkileyici manzarasıyla öne çıkan Bayam Kızıllıkları, Kağızman’ın doğa turizmi potansiyelini ortaya koyan önemli alanlardan biri olarak dikkat çekiyor.

Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor
Kars’ın saklı kanyonunda Arizona’yı aratmayan manzaralar doğaseverleri bekliyor
Kaynak: AA
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