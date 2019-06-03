Son Dakika Haberleri: Karşıyaka Belediyesinde sıcak bayramlaşma
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Karşıyaka Belediyesinde sıcak bayramlaşma

51 dakika önce

Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı öncesinde belediye birimlerini gezerek tüm çalışanlarla tek tek bayramlaştı.

Karşıyaka Belediyesinde sıcak bayramlaşma, System.String[]
Karşıyaka Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, Ramazan Bayramı öncesinde belediye birimlerini gezerek tüm çalışanlarla tek tek bayramlaştı. İlk olarak ana hizmet binasında görevli personelle bayram coşkusunu paylaşan Başkan Tugay, ardından Örnekköy Şantiye Tesislerinde emekçilerle bir araya geldi.

Hizmet yolunda Karşıyaka Belediyesinin tüm çalışanlarıyla kol kola yürüyeceğini vurgulayan Başkan Cemil Tugay "Sizi yürekten sevdiğimi ve saygı duyduğumu bilmenizi istiyorum. Pek çoğunuzun yaptığı iş karşısında aldığı ücretin daha fazla olması gerektiğine de inanıyorum. Benim başkanlığım döneminde bu durum düzelecek. Sizin sevginiz ve saygınız benim için onurdur, baş tacıdır. Sizlerin mutlu olmadığı bir ortamda benim mutlu olmam ve iyi işler yapmamız mümkün değil. Sonuna kadar yanınızdayım. Sıkıntıları beraber çözeceğiz" dedi.

Birlik ve beraberlik mesajı

Konuşması sık sık alkışlarla kesilen Başkan Tugay, şöyle devam etti: "Yolumuz zor, önümüzde engeller var, pek çok şeyle mücadele etmek zorundayız. Benim koluma girin, yoldaş olalım. Ben size, sizin yoldaşlığınıza inanıyorum. Her zaman birlik içinde olalım. Sizin için mücadele etmeye söz veriyorum. Sıkıntıları aşacağız ve gurur duyacağımız bir tabloyu hep beraber yaşayacağız. Hepinize ailelerinizle birlikte iyi bayramlar diliyorum. Umarım önümüzdeki yıllarda daha mutlu ve huzur dolu bayramlar geçiririz." - İZMİR
Haber Yayın Tarihi : 03.06.2019 10:10 Kaynak: İHA
Ramazan Bayramı, Cemil Tugay, Karşıyaka, Güncel
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