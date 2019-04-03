Son Dakika Haberleri: Karşıyaka-Bergama Belediyespor: 0-2

Karşıyaka-Bergama Belediyespor: 0-2

1 saat önce

STAT: AtatürkHAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot (xx), Mustafa Burak Dilitatlı (xx), Fatih Deveci (xx)KARŞIYAKA: Erdoğan (x) - Anıl (xx), Cenk (x), Metin (xx), Onur (xx), Fatih (x), Arif (x) (Dk. 77 Bartu), Görkem (x) (Dk. 62 Harun x), Burak (x) (Dk.

Karşıyaka-Bergama Belediyespor: 0-2, System.String[]


STAT: Atatürk

HAKEMLER: Mehmet Çağatay Lakot (xx), Mustafa Burak Dilitatlı (xx), Fatih Deveci (xx)

KARŞIYAKA: Erdoğan (x) - Anıl (xx), Cenk (x), Metin (xx), Onur (xx), Fatih (x), Arif (x) (Dk. 77 Bartu), Görkem (x) (Dk. 62 Harun x), Burak (x) (Dk. 46 Özgür x), İlyas (xx), Hakan (x)

BERGAMA BELEDİYESPOR: Fehmi (xxx) - Onurcan (xxx), Tuncer (xx), Serhat (xxx), Hamit (xx), Mehmet (xxx) (Dk. 85 Efecan), Zafer (xx) (Dk. 67 Hakan xx), Ali Sinan (xx), Şamil (xxx), Mert (xxx), Bahri (xx) (Dk. 75 Altan xx)

GOLLER: Dk. 31 Şamil, Dk. 78 Altan (Bergama Belediyespor)

SARI KARTLAR: Bahri, Şamil, Efecan, Tuncer, Ali Sinan (Bergama Belediyespor), Fatih, Arif, Anıl (Karşıyaka)

TFF 3'üncü Lig 2'nci Grup'ta Play-Off hesapları yapan Karşıyaka, küme düşmesi kesinleşen Bergama Belediyespor'a evinde 2-0 yenilerek büyük şok yaşadı. Maçın 31'inci dakikasında Şamil konuk takımı öne geçirdi. İkinci yarıda Bergama kalesine yüklenen yeşil-kırmızılılar 78'inci dakikada bu kez Altan'a engel olamadı. Bu sonuçla 40 puanda kalan Kaf-Kaf, ilk 5 şansını oldukça zora soktu. Bölgesel Amatör Lig'in yolunu tutan Bergama ise 3'üncü galibiyetini alıp 15 puana yükseldi.

19'uncu dakikada Bergama Belediyespor atağında Hamit sağdan ortaladı, Zafer'in yerden vuruşunda top kaleci Erdoğan'da kaldı.

31'inci dakikada konuk takım öne geçti. Hızlı gelişen atakta Şamil sağ çaprazdan ceza alanına girip, bekletmeden vurdu: 0-1.

43'üncü dakikada Karşıyaka gole yaklaştı. Arif'in pasında Hakan'ın sert şutunu Bergama kalecisi Fehmi çeldi.

54'üncü dakikada Arif'in pasında topu önünde bulan Hakan kaleyi yokladı, top auta çıktı.

76'ncı dakikada İlyas'ın ortasında, Hakan kafayı vurdu. Top yan direğin dibinden oyun alanını terk etti.

78'inci dakikada Bergama Belediyespor farkı 2'ye çıkardı. Soldan gelişen atakta yapılan ortada Altan kafayı vurdu, kaleci Erdoğan çaresiz kaldı: 0-2. Kalan dakikalar sonucu değiştirmedi ve Bergama Belediyespor deplasmanda Karşıyaka'yı deplasmanda mağlup ederek büyük bir sürprize imza attı.

- İzmir

»  »      Haber Yayın Tarihi : 03.04.2019 09:03 Kaynak: DHA

Fatih, Bergama, Karşıyaka, Spor
Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder



Kimin Baba Olduğunu Söylemeyen İkizlerin İkisi de Nafaka Ödeyecek Batman'da 2 Gündür Aranan 3 Yaşındaki Fatih'in Cansız Bedeni Bulundu Kılıçdaroğlu'ndan YSK'ya İstanbul Çağrısı: Ekrem İmamoğlu'nun Mazbatasını Verin Erdoğan, Seçimler Sonrası İmamoğlu Hakkında İlk Kez Konuştu: Bunlar Topal Ördek
SonDakika.com - Son Dakika Haber - En Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 3.4.2019 22:09:07. #1.13#
ŞU AN BURADASINIZ: Son Dakika Haberleri: Karşıyaka-Bergama Belediyespor: 0-2
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]