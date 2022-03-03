KARTAL'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI -3 - Son Dakika

(Havadan görüntülerle) KARTAL'DA İNŞAATTA TOPRAK KAYMASI

Murat SOLAK - KARTAL, Yakacık'ta inşaat alanında toprak kayması oldu. Olayda ölen ya da yaralanan olmazken, bir sokağın asfaltında çatlaklar oluştu. Sokak, ekipler tarafından bariyer konularak kapatıldı.

Kartal, Yakacık Yeni Mahalle Okul Sokak'ta bulunan bir inşaat alanında saat 13.30 sıralarında toprak kayması meydana geldi. Toprak kayması nedeniyle bir sokağın asfaltında çatlaklar oluştu. Olayda ölen yaralanan olmazken, ihbar verilmesi üzerine olay yerine itfaiye polis ve belediye ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen belediye ekipleri kaymanın olduğu yerde inceleme yaparken, sokak, ekipler tarafından bariyer konularak kapatıldı. Ekiplerin çevredeki incelemeleri sürüyor.

DEPREM OLDU ZANNETTİK

Mahalle sakini bir kişi, O an evdeydik. Sanki deprem oldu zannettik. Hepimiz evden dışarıya çıktık. Sonra toprak kayması olduğunu öğrendik. Ölen ya da yaralanan olmamış dedi.