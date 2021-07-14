Üye Girişi
Kaspersky'den "WildPressure'ın kötü amaçlı yazılımı Orta Doğu'da macOS'u vurdu" tespiti - Son Dakika

Kaspersky'den "WildPressure'ın kötü amaçlı yazılımı Orta Doğu'da macOS'u vurdu" tespiti

14 Temmuz 2021 Çarşamba 11:57
Kaspersky'den

Kaspersky araştırmacıları, Ağustos 2019'dan beri takip ettikleri Orta Doğu'da aktif olan gelişmiş kalıcı tehdit (APT) aktörü WildPressure tarafından kullanılan kötü niyetli truva atı Milum'un farklı programlama dillerinde yazılmış yeni sürümlerini keşfetti.

Kaspersky araştırmacıları, Ağustos 2019'dan beri takip ettikleri Orta Doğu'da aktif olan gelişmiş kalıcı tehdit (APT) aktörü WildPressure tarafından kullanılan kötü niyetli truva atı Milum'un farklı programlama dillerinde yazılmış yeni sürümlerini keşfetti.

Kaspersky açıklamasına göre, sürümlerden biri hem Windows hem de macOS sistemlerine bulaşabiliyor ve çalıştırabiliyor. Genellikle bir cihaza bir truva atı bulaştığında kötü amaçlı yazılım saldırganların sunucularına cihaz, ağ ayarları, kullanıcı adı ve diğer ilgili bilgiler hakkında bilgiler içeren bir işaret gönderir. Bu, saldırganların virüslü cihazın herhangi bir ilgi alanı olup olmadığını belirlemesine yardımcı olur. Ancak Milum bu iletişim sırasında yazıldığı programlama dili hakkında da bilgiler gönderdi. Kaspersky araştırmacıları, 2020'de kampanyayı ilk araştırdıklarında bu truva atının farklı dillerde farklı sürümlerinin varlığına işaret ettiğinden şüphelenmişlerdi.

2021 baharında Kaspersky, WildPressure tarafından Milum kötü amaçlı yazılımının bir dizi daha yeni sürümüyle gerçekleştirilen yeni bir saldırı dalgası tespit etti. Bulunan dosyalar, C++ ile yazılmış Milum truva Atı ve buna karşılık gelen bir Visual Basic Komut Dosyası (VBScript) varyantını içeriyordu. Saldırıya dair araştırmalar derinleştikçe hem Windows hem de macOS işletim sistemleri için geliştirilen, Python'da yazılmış kötü amaçlı yazılımın başka bir sürümü ortaya çıktı. Truva atının üç sürümü de operatörden komutları indirip yürütebiliyor, bilgi toplayabiliyor ve kendilerini daha yeni bir sürüme yükseltebiliyordu.

macOS üzerinde çalışan cihazlara bulaşabilen çok platformlu kötü amaçlı yazılımlar nadiren görülüyor. Bu özel örnek, kötü amaçlı yazılımı Python kitaplığını ve "Guard" isimli bir komut dosyasını içeren bir paket içeriğiyle teslim ediyor. Bu, kötü amaçlı yazılımın çok az ek çabayla hem Windows hem de macOS'ta başlatılmasını sağlıyor. Kötü amaçlı yazılım, cihaza bulaştıktan sonra kalıcılık ve veri toplama için işletim sistemine bağlı kod çalıştırıyor. Windows'taki komut dosyası PyInstaller ile yürütülebilir bir dosyada paketleniyor. Python truva atı, cihazda güvenlik çözümlerinin çalıştırılıp çalıştırılmadığını da kontrol edebiliyor.

"Güvenlik çözümü kullanmak şart"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kaspersky GReAT Kıdemli Güvenlik Araştırmacısı Denis Legezo, "WildPressure operatörleri aynı coğrafi alana olan ilgilerini koruyorlar. Kötü amaçlı yazılımı hazırlayanlar, benzer truva atlarının birden çok sürümünü geliştiriyor. Benzer kötü amaçlı yazılımların birden çok dilde geliştirilmesinin arkasında yatan neden, büyük olasılıkla tespit olasılığını azaltmaktır. Bu strateji APT aktörleri arasında benzersiz değil, ancak bir Python kodu biçiminde bile olsa aynı anda iki sistemde çalışacak şekilde uyarlanmış kötü amaçlı yazılımları nadiren görüyoruz. Hedeflenen işletim sistemlerinden birinin macOS olması da saldırganların coğrafi ilgisi göz önüne alındığında şaşırtıcı bir durum." ifadelerini kullandı.

Kaspersky uzmanları, hedefli bir saldırının kurbanı olmaktan korunmak için şunları öneriyor:

"Daha az yaygın olan işletim sistemini tehditlere karşı kalkan olarak düşünmeyin. Güvendiğiniz sistem ve cihazların yanında bir güvenlik çözümü kullanmak şarttır. Kuruluşunuzda kullanılan tüm yazılımları, özellikle yeni bir güvenlik yaması yayınlandığında düzenli olarak güncellediğinizden emin olun. Güvenlik Açığı Değerlendirmesi ve Yama Yönetimi özelliklerine sahip güvenlik ürünleri bu süreçlerin otomasyonunda yardımcı olabilir. Açıklardan yararlanma dahil olmak üzere bilinen ve bilinmeyen tehditlere karşı etkili koruma için davranış tabanlı algılama yetenekleriyle donatılmış Kaspersky Endpoint Security gibi kanıtlanmış bir güvenlik çözümü seçin.

Temel uç nokta korumasını benimsemenin yanı sıra, Kaspersky Anti Targeted Attack Platform gibi ağ düzeyindeki gelişmiş tehditleri erken aşamada tespit eden kurumsal düzeyde bir güvenlik çözümü kullanın. Birçok hedefli saldırı kimlik avı veya diğer sosyal mühendislik teknikleriyle başladığından, personelinizin temel siber güvenlik hijyen eğitimini anladığından emin olun. Güvenlik ekibinizin güncel siber tehdit istihbaratına erişimini sağlayın. Tehdit ortamındaki en son gelişmelere ilişkin özel raporlar, Kaspersky APT Intelligence Reporting müşterilerine sunulmaktadır. GReAT uzmanları tarafından geliştirilen Kaspersky tersine mühendislik çevrimiçi eğitimi ile SOC ekibinize en son hedefli tehditlerle mücadele etme becerisi kazandırın."

Orta Doğu, Kaspersky, Windows, Troy, Ekonomi, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Ekonomi Kaspersky'den 'WildPressure'ın kötü amaçlı yazılımı Orta Doğu'da macOS'u vurdu' tespiti - Son Dakika Ekonomi


YORUMLAR
500

Son Dakika

Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun 13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil 12:40 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı 12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu 12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı 11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor 11:46 Hande Erçel'in sosyal medya fenomeni ablası Gamze Erçel, paylaşım başına adeta servet kazanıyor
Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız 10:41 Ünlü komedyenden önce iddialara belgelerle yanıt verdi, sonra ateş püskürdü: Yalan haberlerle beni ve ailemi taciz ettiniz. Evimin yerini ifşaladınız Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi 09:37 Oyuncu Melis Sezen, göğüslerini eteğiyle kapatarak poz verdi

Son Dakika Haberleri
13:36 Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi
13:06 Erdoğan'dan AK Parti'ye katılan Belediye Başkanına: Diyarbakır gezimizin bereketi oldun
12:59 Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı
12:39 15 Temmuz'un kayıp silahları yeni bir tartışmanın fitilini ateşledi! Ak Parti'den yanıt gecikmedi: İyi niyetli görmek mümkün değil
12:29 O ilçe umut oldu! Tüm vatandaşlar aşılandı, vaka sayıları sıfırlandı
12:22 Fenerbahçe'den resmen ayrıldı! 20 yıllık yuvadan ayrılışı duygusal anlara sahne oldu
12:00 Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı
11:56 Volkan Demirel'e duygusal veda! 20 yılın sonunda Fenerbahçe'den ayrıldı
11:47 Başak Demirtaş'tan Adalet Bakanı Gül'e: Cezaevlerinde bayram görüşü yapmanın kime ne zararı olabilir ki?
11:45 Hrant Dink cinayetinde yeni gelişme! Mahkeme gerekçeli kararını açıkladı
Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi Kadir Doğulu, sessizliğini bozdu! Serra Arıtürk ile sarmaş dolaş hallerine gelen tepkilere cevap verdi         
13:36
Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı Şirinler çetesine emniyetten ağır darbe! Rehin aldıkları kişileri çelik kafeslerde tutmuşlardı, ekiplerin baskını gerçeği ortaya çıkardı         
12:59
Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı Sıla ile aşkı doludizgin süren İlker Kaleli geçmiş defterleri temizledi! 3 yıl aradan sonra eski aşkını takibi bıraktı         
12:35
Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Kaporasını mahkeme kararıyla geri aldı Düğün salonlarıyla ilgili emsal karar! Kaporasını mahkeme kararıyla geri aldı         
12:24
Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı Mesleğini bırakıp köyüne döndü, 3 yılda 250 bin lira kazandı         
12:01
Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı Aldatıldığını düşünen kadın, kocasını sırtından bıçakladı         
11:55
Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti Asgari ücret desteği için sunulan teklif, gece yarısı komisyondan geçti         
10:43
Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda Galatasaray'ın Yunanistan'la yaşadığı problem henüz bitmemişken şimdi de tazminat krizi kapıda         
10:22
BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız BioNTech aşısının mucidi Uğur Şahin üçüncü doz tartışmalarıyla ilgili konuştu: Eğer yapmazsak pandemiyi atlatamayız         
09:31
Aydemir Akbaş'ın Aydemir Akbaş'ın "Beyhan olmasaydı Nebahat Çehre ile evlenmek isterdim" sözlerine Nebahat Çehre'den cevap         
09:13
Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı Kavga ihbarına giden bekçilere hain tuzak: 1 şehit, 1 yaralı         
07:59
Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı Çılgın Bediş dizisinin Oktay'ı Cenk Torun'un son hali görenleri şaşırttı         
00:07
Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı Acun Ilıcalı'nın 14 yaşındaki kızı Yasemin'in elbisesi ve ayakkabısının fiyatına yorum yağdı         
23:21
Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü Koronanın ilk çıktığı yer için Avrupa şüphesi! Bilim dünyası 25 yaşındaki kadının peşine düştü         
21:55
Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz Hamdi Alkan'ın eşi Selen Görgüzel'den kayalıklarda hayran bırakan poz         
21:27
Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada Rusya'da iki kadın uçurumun kenarındaki salıncaktan düştü! O anlar kamerada         
20:02
Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu Duruşmadan sonra evine giden genç avukat, annesi tarafından ölü bulundu         
20:00
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 14.07.2021 13:43:41. #1.12#
ŞU AN BURADASINIZ: Kaspersky'den "WildPressure'ın kötü amaçlı yazılımı Orta Doğu'da macOS'u vurdu" tespiti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
ios android huawei
Advertisement