Kastamonu'da 49 yaşındaki engelli çocuğuna bakan anneye ziyaret - Son Dakika

Kastamonu'nun Bozkurt ilçesinde Belediye Başkanı Muammer Yanık, engelli çocuğuna bakan annenin Anneler Günü'nü kutladı.

Yanık, geçirdiği rahatsızlık sonucu 7 yıldır yatağa bağımlı yaşayan 49 yaşındaki oğlu Mustafa Yılmaz'a fedakarca bakan 72 yaşındaki Ayşe Yılmaz'ı ziyaret etti.

Yanık, Ayşe Yılmaz'ın, annelik fedakarlığının hiçbir kelime ile anlatılamayacağını ifade etti.

Ayşe Yılmaz'a Anneler Günü hediyelerini takdim eden Yanık, gösterdiği fedakarlık nedeni ile Yılmaz'a teşekkür etti.

Yanık, ihtiyaç duyulan her konuda ailenin yanında olduklarını kaydetti.