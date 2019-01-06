Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli
1 saat önce
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.
Kastamonu
'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.
Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.
Açıklamada, Cide
ve Pınarbaşı
ilçelerinin tüm okullarında, İnebolu
, Doğanyurt
, Çatalzeytin
ve Şenpazar
ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.
Kent merkezi ile Devrekani
, Taşköprü
, Ağlı
, Küre
, Araç
, İhsangazi
, Azdavay
, Bozkurt
ve Tosya
ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.
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Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:08 Kaynak: AA
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