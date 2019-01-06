Son Dakika Haberleri: Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli

1 saat önce

Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu'da Eğitime Kar Engeli, System.String[]
Kastamonu'da etkili olan kar yağışı nedeniyle 2 ilçedeki tüm okullar ile 4 ilçedeki taşımalı eğitim yapılan okullarda eğitime yarın ara verildi.

Kastamonu Valiliğinden yapılan yazılı açıklamada, il genelinde yoğun kar yağışının etkili olduğu belirtildi.

Açıklamada, Cide ve Pınarbaşı ilçelerinin tüm okullarında, İnebolu, Doğanyurt, Çatalzeytin ve Şenpazar ilçelerinde ise taşımalı eğitime bir gün ara verildiği bildirildi.

Kent merkezi ile Devrekani, Taşköprü, Ağlı, Küre, Araç, İhsangazi, Azdavay, Bozkurt ve Tosya ilçelerinde okulların tatil edildiği daha önce duyurulmuştu.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 06.01.2019 11:08 Kaynak: AA

Kastamonu, Güncel
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