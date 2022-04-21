Kastamonu'da iş makinesini çaldığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı - Son Dakika
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Kastamonu'da iş makinesini çaldığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

21.04.2022 12:37
Kastamonu'da iş makinesini çaldığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alandan tomruk yükleyici kepçeyi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

Kastamonu'nun Daday ilçesinde ormanlık alandan tomruk yükleyici kepçeyi çaldıkları öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığından yapılan açıklamaya göre, Akılçalman Orman Kooperatifi yetkilileri jandarmaya ormanlık alanda bıraktıkları tomruk yükleyici kepçenin çalındığı ihbarında bulundu.

Jandarma ekiplerinin MOBESE ve güvenlik kameralarında yaptığı inceleme sonucu, iş makinesinin K.T, E.D. ve R.Y. tarafından Daday-Eflani kara yoluna indirilerek oto kurtarıcı ile Araç ilçesine götürüldüğü tespit edildi.

Olayla ilgili K.T, E.D. ve R.Y. gözaltına alındı, Araç ilçesinde K.D'ye 11 bin liraya satıldığı belirlenen iş makinesine ise el konuldu.

Kastamonu'da iş makinesini çaldığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı
Kastamonu'da iş makinesini çaldığı iddia edilen 3 zanlı yakalandı

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Kastamonu, Jandarma, Tragger, Güncel, Son Dakika

Kaynak: AA

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