Kastamonu'da otomobil takla attı: 5 yaralı
1 saat önce
Kastamonu'nun Tosya ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı.
Kastamonu
Haber Yayın Tarihi : 05.07.2019 03:58 Kaynak: İHA
'nun Tosya
ilçesinde kontrolden çıkan otomobil takla attı. Kazada 5 kişi yaralandı.
Kaza, Tosya'nın Ekincik köyü mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, Şaban Özdemir
(42) idaresindeki 37 KE 817 plakalı otomobil, sürücünün direksiyon hakimiyetini kaybetmesi sonucu kontrolden çıkarak takla atıp yol kenarına savruldu. Kazada sürücü Şaban Özdemir ile araçta bulunan S.Ö. (45), M.Ö. (16), Z.Ö. (14) ve N.Ö. (10) yaralandı. Kazanın haber verilmesi üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerince ilk müdahaleleri yapılan yaralılar Tosya Devlet Hastanesine kaldırıldı.
Kaza ile ilgili inceleme başlatıldı. - KASTAMONU
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