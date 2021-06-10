Kastamonu'da ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile yakalanan 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı - Son Dakika

Kastamonu'da polis ekiplerince yapılan denetimlerde ruhsatsız silah ve uyuşturucu ile yakalanan 18 kişi hakkında adli işlem yapıldı. Denetimlerde yakalanan 1 şüpheli ise tutuklandı.

Kastamonu İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü ekiplerince kent merkezinde 27 Mayıs-10 Haziran tarihleri arasında gerçekleştiren denetimlerde 18 ruhsatsız tabanca ve tabancalara ait 19 şarjör, 159 dolu fişek ile farklı miktarlarda sentetik uyuşturucu, bonzai ve uyuşturucu hap ele geçirildi.

Denetimler kapsamında 18 kişi hakkında adli işlem yapılırken, kasten adam öldürmek suçundan aranan 1 şahıs da yakalandı.

Şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.