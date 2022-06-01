Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü - Son Dakika
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Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü

01.06.2022 03:40

Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti.

Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü

KASTAMONU - Kastamonu'nun Taşköprü ilçesinde çıkan kavgada bıçaklanan iki çocuk babası hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Taşköprü ilçesine bağlı Salı Pazarı Mevkiinde kimliği belirlenemeyen bir kişi ile Hasan Keser arasında henüz bilinmeyen sebeple tartışma çıktı. Çıkan tartışmanın kavgaya dönüşmesi üzerine Hasan Keser, bıçaklanarak ağır yaralandı. Olay yerine çağırılan 112 acil sağlık ekipleri tarafından Taşköprü Devlet Hastanesine kaldırılan Hasan Keser, burada yapılan tüm müdahaleye rağmen kurtarılamayarak hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve kimliği tespit edilemeyen şahsın yakalanması için Taşköprü İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri çalışma başlattı. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü
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Kaynak: İHA

Kastamonu, Taşköprü, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Kastamonu'da sözlü tartışma bıçaklı kavgaya dönüştü: 1 ölü - Son Dakika
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