Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika
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Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti

23.05.2022 21:13
Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti

KASTAMONU'da, üzerine mermer kütlesi düşen işçi Soner Erduran (25) hayatını kaybetti.

KASTAMONU'da, üzerine mermer kütlesi düşen işçi Soner Erduran (25) hayatını kaybetti.

Kaza, öğlen saatlerinde Kastamonu'nun Ağlı ilçesinde bulunan özel bir mermer ocağında meydana geldi. Mermer ocağında çalışan Soner Erduran'ın, üzerine mermer kütlesi düştü. Mesai arkadaşlarının haber vermesi üzerine iş yerine ambulans ve jandarma ekibi sevk edildi. Sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından Kastamonu Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırılan Erduran, yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Kazayla ilgili soruşturma başlatılırken, Erduran'ın bir çocuk babası olduğu ve eşinin ikinci çocuğa hamile olduğu öğrenildi.


Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti
Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti
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Kaynak: DHA

Kastamonu, Kaza, işçi, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kastamonu'da üzerine mermer kütlesi düşen işçi hayatını kaybetti - Son Dakika


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