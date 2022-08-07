Sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren cinayet şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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Sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

07.08.2022 15:30
Sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren cinayet şüphelisi yakalandı

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren ve dünden beri aranan cinayet şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

Kastamonu'nun Çatalzeytin ilçesinde sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren ve dünden beri aranan cinayet şüphelisi, jandarma ekiplerince saklandığı yerde yakalandı.

Edinilen bilgiye göre, Çatalzeytin ilçesine bağlı Kavakören köyünde Halil Bursa ile amcasının oğlu aynı zamanda komşusu Adem Bursa arasında sınır anlaşmazlığı yüzünden tartışma çıktığı iddia edildi. Tartışmanın büyümesi üzerine 72 yaşındaki Halil Bursa, tüfek ile komşusu ve amcasının oğlu olan 67 yaşındaki Adem Bursa'ya ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Adem Bursa, hayatını kaybetti.

Olayın ardından kaçan ve dünden beri jandarma ekiplerince her yerde aranan Halil Bursa, Çatalzeytin ilçesine bağlı Yemişli köyünde saklandığı yerde jandarma ekiplerince yakalandı. Jandarma ekiplerince gözaltına alınan Halil Bursa, karakoldaki işlemlerinin ardından İnebolu Adliyesine sevk edilmesi bekleniyor. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - KASTAMONU

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Kaynak: İHA

Çatalzeytin, Kastamonu, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren cinayet şüphelisi yakalandı - Son Dakika

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SON DAKİKA: Sınır anlaşmazlığı yüzünden akrabasını öldüren cinayet şüphelisi yakalandı - Son Dakika
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