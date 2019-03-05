Son Dakika Haberleri: Katar Emiri, Avusturya Başbakanı Kurz ile Bir Araya Geldi

Katar Emiri, Avusturya Başbakanı Kurz ile Bir Araya Geldi

34 dakika önce

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Viyana temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.

Katar Emiri, Avusturya Başbakanı Kurz ile Bir Araya Geldi, System.String[]
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Viyana temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarını sürdürüyor. Katar Emiri, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen ile görüşmesinin ardından Başbakanlık konutunda ülkenin Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında turizm ve ekonomi alanlarında mutabakat imzalandığı belirtildi.

(Mehmet Emin Avcı/İHA)

»  »      Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:51 Kaynak: İHA

Sebastian Kurz, Viyana, Katar, Avusturya, Güncel
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