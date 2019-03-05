Katar Emiri, Avusturya Başbakanı Kurz ile Bir Araya Geldi
34 dakika önce
Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Viyana temasları kapsamında Avusturya Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi.
Katar
Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Viyana
temasları kapsamında Avusturya
Başbakanı Sebastian Kurz
ile bir araya geldi. Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, Avusturya'nın başkenti Viyana'da temaslarını sürdürüyor. Katar Emiri, Avusturya Cumhurbaşkanı Alexander Van der Bellen
ile görüşmesinin ardından Başbakanlık
konutunda ülkenin Başbakanı Sebastian Kurz ile bir araya geldi. Görüşmede iki ülke arasında turizm ve ekonomi alanlarında mutabakat imzalandığı belirtildi.
(Mehmet Emin Avcı/İHA)
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Haber Yayın Tarihi : 05.03.2019 07:51 Kaynak: İHA
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