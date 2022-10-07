Katar Emiri, İngiltere Başbakanı ile ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldı - Son Dakika
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Katar Emiri, İngiltere Başbakanı ile ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldı

07.10.2022 19:32
Katar Emiri, İngiltere Başbakanı ile ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldı

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Katar resmi haber ajansı QNA'nın haberine göre, Al Sani ile Truss telefon görüşmesi gerçekleştirdi.

Katar- Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkarların ele alındığı belirtildi.

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Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Katar Emiri, İngiltere Başbakanı ile ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldı - Son Dakika

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