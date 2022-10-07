Katar Emiri, İngiltere Başbakanı ile ikili ilişkiler ve uluslararası gelişmeleri ele aldı

Katar- Birleşik Krallık ilişkilerinin yanı sıra bölgesel ve uluslararası alandaki son gelişmelerin konuşulduğu görüşmede, iki dost ülke arasındaki ikili ilişkiler ve ortak çıkarların ele alındığı belirtildi.

Katar Emiri Şeyh Temim bin Hamed Al Sani, İngiltere Başbakanı Liz Truss ile ikili ilişkileri ve uluslararası gelişmeleri görüştü.

Kaynak: AA

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