Katil zanlısı tek tek anlattı! 40 bin liralık borç için arkadaşını katledip foseptik çukuruna gömdü - Son Dakika
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Katil zanlısı tek tek anlattı! 40 bin liralık borç için arkadaşını katledip foseptik çukuruna gömdü

24.05.2022 20:12
Katil zanlısı tek tek anlattı! 40 bin liralık borç için arkadaşını katledip foseptik çukuruna gömdü

Aksaray'da arkadaşının kendisine olan 40 bin liralık borcunu ödemek için çağırdığını söyleyerek evden çıkan fakat bir daha haber alınamayan çiftçinin cansız bedeni bir mandıranın foseptik çukuruna gömülü halde bulundu. Sorguya alınan arkadaşı, itiraf ederek "Tabancamla göğsüne 2, başına 1 el ateş ettim. Cesedin ağırlığını taşıyamadım. Traktörümün arkasına bağlı kepçeye cesedi yükledim. Açık arazide bulunan bir mandıranın foseptiğine cesedi atıp, üzerine toprak boşalttım." ifadelerini kulladı..

Ortaköy ilçesi Bozkır köyünde oturan çiftçi Murathan Bilgiç, pazar günü öğle saatlerinde yakınlarına arkadaşı Sebrail Atmaca'nın kendisine olan 40 bin liralık borcunu ödemek için çağırdığını söyleyerek evden ayrıldı. Geç saatlere kadar Bilgiç'ten haber alamayan yakınları durumu jandarmaya bildirdi. Kayıp ihbarı üzerine jandarma, AFAD ve UMKE ekipleri kırsalda arama çalışması başlattı. Çalışmalara köylüler de destek verdi. Jandarma, çalışmalar sırasında Sebrail Atmaca sürekli ağlayınca, şüphe üzerine gözaltına aldı.

CANSIZ BEDENİNİ MANDIRANIN FOSEPTİĞİNE GÖMDÜ

Ekipler Atmaca'nın traktöründe yaptığı incelemede kan lekelerine rastladı. Gözaltına alınan Atmaca, Bilgiç'i tabancayla 3 el ateş ederek öldürüp, traktörünün arkasına bağlı kepçeyle kazdığı çukura gömdüğünü itiraf etti. Atmaca'nın gösterdiği yerde kazı yapan ekipler, Murathan Bilgiç'in cesedine ulaştı.

"TABANCAYLA GÖĞSÜNE 2, BAŞINA 1 EL ATEŞ ETTİM"

Ortaköy İlçe jandarma Komutanlığı'nda sorguya alınan Sebrail Atmaca'nın, "Murathan Bilgiç ile aramızda satın aldığım otomobilin kalan 40 bin liralık borcu nedeniyle husumet vardı. Olay günü aramızda tartışma çıktı, bana küfür etmeye başladı. Tabancamla Bilgiç'in göğsüne 2, başına 1 el ateş ettim. Öldüğünden emin olduktan sonra cesedini taşımak istedim. Ancak cesedin ağırlığını taşıyamadım. Traktörümün arkasına bağlı kepçeye cesedi yükledim. Açık arazide bulunan bir mandıranın foseptiğine cesedi atıp, üzerine toprak boşalttım. Daha sonra otomobilini de ateşe vererek yaktım. Olaydan sonra pişman oldum" dediği belirtildi. Atmaca, jandarmadaki ifadesinin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı mahkemece tutuklandı.

40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın fosseptiğine gömdü
Sebrail Atmaca
40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın fosseptiğine gömdü
Murathan Bilgiç
40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın fosseptiğine gömdü
40 bin liralık borç için arkadaşını öldürüp mandıranın fosseptiğine gömdü
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Kaynak: DHA

Hisarcık, Jandarma, Ortaköy, Çiftçi, 3. Sayfa, Güncel, Son Dakika

Son Dakika 3. Sayfa Katil zanlısı tek tek anlattı! 40 bin liralık borç için arkadaşını katledip foseptik çukuruna gömdü - Son Dakika


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SON DAKİKA: Katil zanlısı tek tek anlattı! 40 bin liralık borç için arkadaşını katledip foseptik çukuruna gömdü - Son Dakika
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