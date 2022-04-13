Kavak ağacı çatıya düştü - Son Dakika
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Kavak ağacı çatıya düştü

13.04.2022 11:21
Kavak ağacı çatıya düştü

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan kavak ağacı çatıya düştü.

Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesinde rüzgar nedeniyle kırılan kavak ağacı çatıya düştü.

Olay, Cumhuriyet Mahallesi üzerinde bulunan bir evin bahçesinde bulunan kavak ağacı kırılarak çatıya düştü. Enver Diler'e ait evin bahçesinde bulunan kavak ağacı rüzgar nedeniyle kırıldı. Kırılan ağaç tek katlı bir evin üzerine düştü. Üzerine düştüğü çatıda maddi hasar meydana geldi. Kavak ağacı daha sonra vatandaşlar tarafından hızar ile kesilerek çatıdan alındı. - ADIYAMAN

Kavak ağacı çatıya düştü

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Cumhuriyet Mahallesi, Adıyaman, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavak ağacı çatıya düştü - Son Dakika


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