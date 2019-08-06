Son Dakika Haberleri: Kavak'ta asayiş ve istişare toplantısı
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Kavak'ta asayiş ve istişare toplantısı

1 saat önce

Kavak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve istişare toplantısı düzenlendi.

Kavak'ta asayiş ve istişare toplantısı, System.String[]
Kavak'ta Kurban Bayramı dolayısıyla asayiş ve istişare toplantısı düzenlendi.
Kaymakam İbrahim Engin Şenay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma Komutanı İsmail Karaköse ve İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli katıldı.
Toplantıda, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini rahat ve huzur içinde geçirmesi için bayram öncesi, bayram ve bayram sonrası ilçe merkezi ile grup yollar, Kavak- Asarcık ve Samsun- Ankara kara yolunda asayiş ve trafik yönünden alınması gereken tedbirler hakkında görüş birliğine varıldı
Kaymakam Şenay, gerekli görülen yerlerde ilave ekiplerle güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.
Kurban Bayramı, Kavak, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 06.08.2019 04:43 Kaynak: AA
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