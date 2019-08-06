Kavak'ta asayiş ve istişare toplantısı

Kavak
'ta Kurban Bayramı
dolayısıyla asayiş ve istişare toplantısı düzenlendi.
Kaymakam İbrahim Engin
Şenay başkanlığında gerçekleştirilen toplantıya, İlçe Jandarma
Komutanı İsmail Karaköse
ve İlçe Emniyet Müdürü Vekili Seyfettin Güveli katıldı.
Toplantıda, vatandaşların Kurban Bayramı tatilini rahat ve huzur içinde geçirmesi için bayram öncesi, bayram ve bayram sonrası ilçe merkezi ile grup yollar, Kavak- Asarcık
ve Samsun- Ankara
kara yolunda asayiş ve trafik yönünden alınması gereken tedbirler hakkında görüş birliğine varıldı
Kaymakam Şenay, gerekli görülen yerlerde ilave ekiplerle güvenlik tedbirlerinin artırılmasını istedi.