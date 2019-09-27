Son Dakika Haberleri: Kavgada kalbi duran lise öğrencisi toprağa verildi
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Kavgada kalbi duran lise öğrencisi toprağa verildi

1 saat önce

Samsun'un Terme ilçesinde, öğrenciler arasında çıkan kavgada aldığı darbe sonucu rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

Kavgada kalbi duran lise öğrencisi toprağa verildi, System.String[]

Samsun'un Terme ilçesinde, öğrenciler arasında çıkan kavgada aldığı darbe sonucu rahatsızlanan ve tedavi gördüğü hastanede yaşamını yitiren lise öğrencisinin cenazesi, Ordu'da toprağa verildi.

14 yaşındaki Hakan Çoban'ın cenazesi, Sağlık Bilimleri Üniversitesi Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesi morgundan alınarak, Ordu'nun İkizce ilçesi Devecik Mahallesi'ndeki baba evine getirildi.

Osman ve Emine Çoban çiftinin üç çocuğunun en büyüğü olan Hakan Çoban'ın cenazesi, Devecik Merkez Camisi'nde, öğle vakti kılınan namazın ardından aynı mahalledeki aile kabristanlığında defnedildi.

Terme Darüşşifa Sağlık Meslek Lisesi birinci sınıf öğrencisi Hakan Çoban ile bazı lise öğrencileri arasında, 12 Eylül'de, okul çıkışı Fenk Mahallesi'nde tartışma çıkmıştı.


Kavgaya dönüşen olayda göğsüne aldığı darbe sonucu kalbi duran Çoban, yoğun bakım servisinde 14 gün süren yaşam mücadelesini kaybetmişti.

Olayla ilgili gözaltına alınan Y.A. (18) ise tutuklanmıştı.

Samsun, Terme, Ordu, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 27.09.2019 02:44 Kaynak: AA
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