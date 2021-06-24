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Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi - Son Dakika

Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi

24.06.2021 11:17

Adana'da bir şahsın, motosikletle hız yapma meselesi nedeniyle çıkan kavgada kurtarmak istediği ağabeyini silahla öldürdüğü an çevredeki bir güvenlik kamerası tarafından kaydedildi. Emniyette tabancayla ateş ettiğini söyleyen Gündüz, cinayeti ise inkar etti. Adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, tutuklanarak cezaevine gönderildi.

25 Mayıs Salı günü saat 21.00 sıralarında merkez Seyhan ilçesi Gülbahçesi Mahallesi'nde evinin balkonunda oturan Abdulmurat Tataş (43), motosikletle sokakta hız yapan Zidan Gündüz'ü (22) yavaş gitmesi için uyarınca tartışma çıktı.

İKİ KİŞİ YARALANDI

Zidan Gündüz'ün kardeşi Murat Gündüz (20) ile Tataş'ın arkadaşı Mehmet Halat'ın da olay yerine gelmesiyle tartışma, kavgaya dönüştü. Taraflar birbirlerine sopa ve tabancalarla saldırdı. Kavgada, Zidan Gündüz başından, Tataş ise sırtından tabancayla yaralandı. İhbar üzerine bölgeye gelen sağlık görevlileri, Tataş'ı Seyhan Devlet Hastanesi'ne, Zidan Gündüz'ü ise özel bir hastaneye götürdü. Gündüz, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı.

KARDEŞİ ÖLDÜREN KURŞUN, AĞABEYİN TABANCASINDAN ÇIKMIŞ

Bölgedeki güvenlik kamerası görüntülerini inceleyen Adana Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğüne bağlı Cinayet Büro Amirliği ekipleri, Zidan Gündüz'ün ölümüne, Abdulmurat Tataş'ın yaralanmasına neden olan kurşunların, Murat Gündüz'ün tabancasından çıktığını saptadı. Murat Gündüz'ün, kavgadan kurtarmak için geldiği ağabeyi Zidan Gündüz'ü başından vurduğu anlara ilişkin güvenlik kamerası görüntüleri ortaya çıktı.

KAMERA KAYDI İLE ORTAYA ÇIKTI

Görüntülerde, Abdulmurat Tataş'ın, tartıştığı Zidan Gündüz'ün içinde bulunduğu otomobile sopayla vurduğu ve tarafların arasında çıkan arbede anları yer aldı. Sonrasında Zidan Gündüz'ün tabancayla otomobilden inip Tataş ile boğuştuğu, kardeşi Murat Gündüz'ün de tabancayla ateş açtığı görüldü. Sırtından yaralanan Tataş'ın yere yığıldığı, Murat Gündüz'ün nişan alıp ateş açması sonucu ağabeyi Zidan Gündüz'ün yere yığıldığı anlar da güvenlik kamerasına yansıdı. Gündüz daha sonra olay yerinden kaçtı.

TARLADA YAKALANDI

Polis, düzenlenen operasyonla Mehmet Halat ile Hakan Gündüz'ü gözaltına aldı. Olaydan sonra kaçan Murat Gündüz'ün, Sarıçam ilçesindeki bir soğan tarlasındaki gizlendiğini belirleyen cinayet dedektifleri, tarım işçisi gibi tarlaya gitti. Murat Gündüz, tarla içerisinde saklandığı barakada yakalandı. Emniyette tabancayla ateş ettiğini kabul eden Gündüz, cinayeti reddetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 3 şüpheli, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.

Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi

Devlet Hastanesi, Murat Gündüz, Mayıs, Salı, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi - Son Dakika


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ŞU AN BURADASINIZ: Kavgada kurtarmak istediği ağabeyini öldürdü! İnkar etse de kameralar o anları görüntüledi - Son Dakika
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