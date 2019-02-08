Kayabağlar Belediyesinde Sözleşme Sevinci
1 saat önce
Siirt'in Kurtalan ilçesine bağlı Kayabağlar Belde Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Siirt
'in Kurtalan
ilçesine bağlı Kayabağlar
Belde Belediyesi ile Belediye-İş Sendikası arasında toplu iş sözleşmesi imzalandı.
Kayabağlar Belediyesi toplantı salonunda gerçekleştirilen imza törenine Kayabağlar Belediye Başkan Vekili Kaymakam İhsan Emre Aydın
, Belediye-İş Sendikası Siirt Şube Başkanı Halit Akınay ve yönetim kurulu üyeleri ile çalışanlar katıldı.
Aydın, "Beldemizde yaptığımız çalışmalarda önemli katkıları olan işçilerimizin her zaman yanındayız. Yapılan bu sözleşmenin işçilerimize hayırlı olmasını diliyorum." dedi.
Daha sonra toplu iş sözleşmesi imzalandı.
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Haber Yayın Tarihi : 08.02.2019 01:20 Kaynak: AA
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