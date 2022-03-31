Kayak sezonu uzayan Ilgaz Dağı'nda sporcular mutlu - Son Dakika
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Kayak sezonu uzayan Ilgaz Dağı'nda sporcular mutlu

31.03.2022 11:58
Kayak sezonu uzayan Ilgaz Dağı'nda sporcular mutlu

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda ilkbaharda etkili olan karla birlikte uzayan sezon, kayakçıları sevindirdi.

Türkiye'nin gözde kayak merkezlerinden Ilgaz Dağı'nda ilkbaharda etkili olan karla birlikte uzayan sezon, kayakçıları sevindirdi.

Ilgaz Dağı'nda bu sezon kar kalınlığının 30 santimetreyi bulmasının ardından geçen yılın aralık ayının ortalarında sezonu açan kayakçılar, çalışmalarını dağda sürdürmeye devam ediyor.

Mart ayında yağan karla birlikte kar kalınlığının 1 metrenin üzerinde olması kayakseverler kadar sporcuları da sevindirdi.

Önceki yıllarda mart ayının başında sezonun bitmesinin ardından çalışmalarını tekerlekli kayak ve patenle asfalt üzerinde yapan sporcular, bu yıl ise antrenmanlarını Ilgaz Dağı'nda sürdürüyor.

Sporcular, gelecek yıl ocak ayında yapılacak Kayaklı Koşu Türkiye Şampiyonası elemeleri için hazırlıklarına devam ediyor.

"Bol kar sporcular için büyük imkan"

Kayak antrenörü Muhammed Kızılarslan, AA muhabirine, bu sene kar yağışının oldukça yoğun olduğunu söyledi.

Kar yağışının bol olmasının sporcular açısından çok önemli olduğunu belirten Kızılarslan, "Bol kar sporcular için büyük imkan. Bu sene sezon çok bereketli geçti. Bu sayede sezon uzadı. Geçtiğimiz yıl bu aylarda sezon kapanmış, yaz çalışmalarına başlamıştık. Eminim kar nisanın sonuna kadar kalır. Biz de sezon uzatma antrenmanları için Ilgaz Dağı'na gelip gitmeye devam edeceğiz." dedi.

Yüksel Kayak ve Snowboard Kulübü Başkanı Servet Hızarcı ise sezonun geçen yıla göre uzadığını belirterek, "Bu sayede yeni sporcularımızı da dağa çıkarma imkanı bulduk. Bu sayede sporcularımız daha faza kar antrenmanı yapma şansı buluyor. Bu kar böyle giderse, nisan sonuna kadar sezonumuzun uzamasını bekliyoruz. Antrenmanların artmasına bağlı olarak da sporcularımızdan daha fazla başarı bekliyoruz." diye konuştu

Sporculardan Çağla Yakupoğlu da 5 yıldır kayak yaptığını dile getirerek, "Yazın tekerlekli kayakla asfaltta antrenman yapıyoruz. Bu yıl sezon uzadı ve kar antrenmanlarımızı Ilgaz Dağı'nda sürdürüyoruz. Kar üstünde yaptığımız antrenmanlar birçok açıdan bizi daha olumlu etkiliyor. Bu sayede başarımız daha da artacaktır." ifadesinde bulundu.

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Kaynak: AA

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