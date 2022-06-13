- Kayalıklardan atladığı denizde kayboldu

ORDU - Ordu'nun Fatsa ilçesinde kayalıklardan denize atladığı iddia edilen ve kaybolan bir kişi için arama çalışması başlatıldı.

Olay, akşam saatlerinde ilçeye bağlı Fatsa Balıkhane mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kayalıklarda duran Yunus İ.'nin bir süre sonra denize atladığını gören vatandaşlar, durumu polis ekiplerine haber verdi. İhbar üzerine olay yerine sevk edilen Ordu Sualtı Grup Amirliği'ne bağlı dalgıç polisler ve Sahil Güvenlik Komutanlığı ekipleri, Ordu Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Grup amirliği ekipleri arama

ve kurtarma çalışmalarına başladı. Aramalarda Yunus İ.'ye ait bir ize rastlanmazken, arama çalışmaları ise devam ediyor.

Polis ekipleri konuyla ilgili inceleme başlattı.