Kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu - Son Dakika
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Kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu

17.04.2022 17:41
Kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, bir çiftçinin kaybolan 13 büyükbaş hayvanını 8 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.

Kastamonu'nun Pınarbaşı ilçesinde jandarma ekipleri, bir çiftçinin kaybolan 13 büyükbaş hayvanını 8 kilometre uzaklıkta bularak sahibine teslim etti.

Edinilen bilgiye göre, Pınarbaşı ilçesi Yamanlar Köyünde hayvancılık yapan yapan M.K.'nin 13 tane büyükbaş hayvanı kayboldu. Bir süre kendi imkanları ile aradığı hayvanları bulamayan M.K., 112 Acil Çağrı Merkezini arayarak yardım istedi. İhbar üzerine Kastamonu İl Jandarma Komutanlığına bağlı ekipler köye gelerek hayvanları bulmak için çalışma başlattı. Ekipler tarafından yapılan çalışmalar neticesinde, kayıp 13 büyükbaş hayvan bir gün sonra kaybolduğu bölgeden yaklaşık olarak 8 kilometre uzaklıkta ormanlık alan içerisinde bulundu.

Kayıp 13 büyükbaş hayvanı jandarma ekipleri, yetiştiriciye teslim etti. - KASTAMONU

Kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu
Kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu
Kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu

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Kastamonu, Pınarbaşı, Jandarma, 3. Sayfa, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika 3. Sayfa Kaybolan büyükbaş hayvanlarını jandarma ekipleri buldu - Son Dakika


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