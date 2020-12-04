Kaygan zeminde kamyonet refüje çarptı: 3 yaralı - Son Dakika

Kaygan zeminde kamyonet refüje çarptı: 3 yaralı

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı.

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda sürücüsünün kontrolünden çıkıp refüje çarpan kamyonetteki 3 kişi yaralandı. Kaza, saat 05.00 sıralarında Akçay Caddesi Adnan Menderes Havalimanı kavşağında meydana geldi. Gaziemir yönünden Torbalı yönüne giden Hüseyin Sağlam yönetimindeki 16 TE 708 plakalı kamyonet, yağmur nedeniyle kayganlaşan yolda kontrolden çıkıp refüje çarptı. Kazada sürücü Hüseyin Sağlam ile yanındaki Gürkan Kor ve ön camdan fırlayan Hasan Sağlam yaralandı. Yaralılar, ihbar üzerine kaza yerine sevk edilen ambulanslarla Gaziemir Nevvar- Salih İşgören Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedaviye alındı.Kaza nedeniyle kapanan cadde, kamyonetin yoldan kaldırılmasıyla birlikte yeniden ulaşılma açıldı.



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