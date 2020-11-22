Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı - Son Dakika

Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı

22.11.2020 19:36
Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı, System.String[]

ÇORUM'da, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi (32) ile kayınvalidesi Gülizar Özçiftçiyi (64) öldüren, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu yaralayan Gencel K., yakalandı.

ÇORUM'da, kayınbiraderi Serkan Özçiftçi (32) ile kayınvalidesi Gülizar Özçiftçiyi (64) öldüren, kayınbiraderinin eşi ve çocuğunu yaralayan Gencel K., yakalandı. Gencel K. ifadesinin ardından tutuklandı.

Olay, Çarşamba gecesi yaşandı. Gencel K., Bahçelievler Mahallesi Bahar 1'inci Cadde'de oturan eşinin kardeşi Serkan Özçiftçi'nin evine gitti. Kapı önünde bekleyen damat, otomobilden indikleri sırada kayınbiraderi Serkan Özçiftçi ile eşi Alev Özçiftçi (28) ve çocukları Güney Özçiftçi'ye (3) tüfekle ateş etti. Serkan Özçiftçi, eşi ve oğlu yaralandı. Yaralılar ihbar üzerine gelen ambulanslarla hastaneye kaldırıldı. Olay yerinden kaçan Gencel K. ise kayınvalidesi Gülizar Özçiftçi'nin Çoraklık Bağları mevkisindeki evine gitti. Gencal K., kapıyı açan kayınvalidesini de tüfekle vurduktan sonra kayıplara karıştı. Yaralanan kayınvalide, hastaneye kaldırıldı.

Yaralılardan Serkan Özçiftçi hastaneye götürüldükten kısa süre sonra, ağır yaralanan Gülizar Özçiftçi de tedavi gördüğü hastanede 2 gün sonra yaşama veda etti.AKRABASININ EVİNDE YAKALANDIOlayın ardından kaçan Gencel K., Çalyayla köyünde bir akrabasının evinde yakalandı. Şüpheli Gencel K. polisteki ifadesinde olaydan 7 ay önce eşinin başka bir erkekle arkadaşlık ettiğini öğrendiğini, evi terk ettiğini telefonlara bakmadığını öne sürerek, "Eşimin abisi Serkan ve annesi Gülizar eşimi benden ayırdı. Eşimi ve çocuğunu bana göstermediler. Eşimin adına kayıtlı kullandığım aracı almaya çalıştılar. Bu sebeple olayı gerçekleştirdim" dedi.

İfadesinin ardından adliyeye sevk edilen Gencel K., tutuklandı.


Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı
Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı
Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı
Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı
Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı
Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı
Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı

Alarko Eğitim Kültür Vakfı, Bahçelievler Mahallesi, Ateş, Güncel, Son Dakika

- Kaynak: DHA

Son Dakika Güncel Kayınbiraderi ve kayınvalidesi öldüren firari damat, yakalandı - Son Dakika


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