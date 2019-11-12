Kayıp muhtar ortaya çıktı, kaçırıldığını söyledi

MANİSA'nın Köprübaşı ilçesinde, 5 gün önce kaybolan Mestanlı Mahalle Muhtarı Bayram Çenesiz (25), dün gece evine döndü. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirtilen Çenesiz'in tanımadığı kişilerce kaçırıldığı, daha sonra kaçırıldığı yere bırakıldığını söylediği belirtildi.

Köprübaşı'nın 27 nüfuslu ve 7 haneli mahallesi Mestanlı'nın muhtarı bekar Bayram Çenesiz'in otomobili, 7 Kasım Perşembe günü saat 04.30 sıralarında, amcası Yüksel Çenesiz tarafından mahallenin girişinde bulundu. Otomobili farları yanık, camları ve kapıları açık halde bulan Yüksel Çenesiz (46), yeğenine ulaşamayınca jandarmaya haber verdi. İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, Bayram Çenesiz'in bulunması için arama çalışması başlattı. Mestanlı, Killik, Gündoğdu, Yardere ve Kınık mahallelerinde arazi ve dere yatakları kontrol edildi, ancak dün de sonuç alınamadı.

Endişeli bekleyiş sürerken, Muhtarı Bayram Çenesiz, dün akşam saatlerinde evine döndü. Bayram Çenesiz'in evine döndüğü bilgisini alan jandarma, mahalleye gidip, ifadesi alınmak üzere Köprübaşı İlçe Jandarma Komutanlığı'na götürdü. Vücudunun çeşitli yerlerinde darp izleri olduğu belirtilen Çenesiz'in tanımadığı kişilerce kaçırıldığı belirterek, "Başıma çuval geçirdiler. 3-4 kişilerdi. Tanımıyorum. Beni bir eve götürüp, alıkoydular. Kim olduklarını bilmiyorum. Daha sonra aynı yere bıraktılar" dediği belirtildi.