Kayıp olarak aranan gencin cesedi barajda bulundu! Alkolün etkisiyle düştüğü tahmin ediliyor - Son Dakika

Sabah saatlerinde Vali Recep Yazıcıoğlu Gökpınar Baraj Göleti'nde ceset gören vatandaşlar, 112'yi aradı. Olay yerine acil sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Denizli Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Daire Başkanlığı'nın balık adamları baraj göletine girerek erkek cesedi çıkardı.

KİMLİĞİ TESPİT EDİLDİ



Yapılan incelemede cesedin dün kaybolan tekstil işçisi ve bekar olduğu öğrenilen Mesut Durmuş'a ait olduğu belirlendi. Cumhuriyet Savcısının olay yerinde yaptığı inceleme sonrası Durmuş'un cenazesi otopsi için Pamukkale Üniversitesi Hastanesi Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

ALKOLÜN ETKİSİYLE DÜŞMÜŞ OLABİLİR

Polis ekipleri Durmuş'a ait olan minibüste inceleme yaptı. Durmuş'un gece baraj kenarında içtiği alkolün etkisiyle gölete düşüp boğulmuş olabileceği ihtimali üzerinde duruluyor. Polisin olayla ilgili soruşturması sürüyor.