Kaymakam Alkan'dan engellilere ziyaret - Son Dakika
Son Dakika Güncel Kaymakam Alkan'dan engellilere ziyaret - Son Dakika

Kaymakam Alkan'dan engellilere ziyaret

6 saat önce

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.

Kaymakam Alkan'dan engellilere ziyaret, System.String[]

Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, ilçede yaşayan engelli vatandaşları evlerinde ziyaret etti.


Osmancık Kaymakamı Hakan Alkan, Güney Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Rıza Güler ve Şenyurt Mahallesi'nde oturan bedensel engelli Tuğfan Çıplak'ı evlerinde ziyaret etti.


Engelli vatandaşlar ve aileleri ile sohbet eden onların talep ve şikayetlerini dinleyen Kaymakam Alkan'a Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Seval Arslan ve Osmancık Sosyal Hizmet Merkezi Müdürü Mehmet Gürer'de eşlik etti. - ÇORUM

Hakan Alkan, Osmancık, Şenyurt, Güncel, Son Dakika

Haber Yayın Tarihi: 13.02.2020 07:09 Kaynak: İHA
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