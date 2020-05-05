Kaymakam Balkanlıoğlu'ndan maske diken kursiyerlere ziyaret - Son Dakika

Tomarza Kaymakamı Adem Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Davut Şahin, maske diken 25 kursiyeri ziyaret etti.

Tomarza Belediyesi, Halk Eğitim Merkezi ve İlçe Milli Eğitim Müdürlüğünün ortaklaşa hayat geçirdikleri proje ile İŞKUR tarafından işe alınan 25 kadın kursiyer günlük ortalama 1000 maske dikiyor.

Yaklaşık 4 ay görev yapacak kursiyerleri ziyaret eden Balkanlıoğlu ve Şahin, İlçe Halk Eğitim Müdürü Nurettin Şahin'den bilgi aldı.

Kaymakam Balkanlıoğlu ve Belediye Başkanı Şahin, kursiyerlerle sohbet ederek, kolaylıklar diledi.