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Kaymakam Çelik engellilerle buluştu

6 saat önce

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, engelli çocuklarla bir araya geldi.

Kaymakam Çelik engellilerle buluştu, System.String[]

Taşova Kaymakamı Mustafa Berk Çelik, engelli çocuklarla bir araya geldi.

Taşova Engelliler Derneği Başkanı Yavuz Aydın'ı dernek binasında ziyaret eden Çelik, daha sonra bir restoranda düzenlenen programda engelli çocuklarla buluştu.

Çelik, engelli çocukların topluma kazandırılması için gerekli çalışmaları yürüttüklerini söyledi.

Engellilerin yaşamlarını kolaylaştırmak için yapılacak tüm etkinliklere ellerinden gelen desteği her zaman vermeye hazır olduklarını dile getiren Çelik, "Özellikle çocuklarımız için el becerilerini artırmak önemli. Bu sayede ürettikleri ürünleri pazarlayarak kendilerine güvenlerini artırmış oluruz. Engelli kardeşlerimizin mutluluğu bizim de mutluluğumuzdur. Sizlere elimizden gelen bütün desteği vermeye hazırız. İmkanlarımız dahilinde engelli kardeşlerimizin yaşamlarını daha da kolaylaştırmaya çalışacağız." dedi.

Programa Belediye Başkanı Bayramı Öztürk, İlçe Milli Eğitim Müdürü Mustafa Tümer ile protokol üyeleri katıldı.

Yavuz Aydın, Taşova, Güncel

Haber Yayın Tarihi: 04.12.2019 03:52 Kaynak: AA
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