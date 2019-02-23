Son Dakika Haberleri: Kaymakam Doğan'ın Mahalle Ziyaretleri

Kaymakam Doğan'ın Mahalle Ziyaretleri

1 saat önce

Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, dış mahallelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Doğan'ın Mahalle Ziyaretleri, System.String[]
Derebucak Kaymakamı Coşkun Doğan, dış mahallelere yönelik ziyaretlerini sürdürüyor.

Kaymakam Doğan, kendisine eşlik eden garnizon komutanı, ilçe emniyet amiri ve kurum müdürleriyle birlikte ilçeye bağlı kırsal mahalleleri ziyaret ediyor.

Doğan'ın bu kapsamda son ziyaret ettiği yerleşim merkezi Gencek Mahallesi oldu.

Yerleşim merkezinde vatandaşlarla ve esnafla da buluşan Kaymakam Doğan, mahallede yaşayan Kıbrıs Gazisi Osman Coşkun'u da evinde ziyaret ederek, sohbet etti.

Doğan'ın mahalli ziyareti programlarının devam edeceği belirtildi.

»  »      Haber Yayın Tarihi : 23.02.2019 10:39 Kaynak: AA

Coşkun Doğan, Derebucak, Güncel
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