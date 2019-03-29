Kaymakam ve Başkan Vekili Türkmen Nikâh Kıydı
1 saat önce
VAN (İHA) – Van'ın Çatak Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, ilçede öğretmenlik yapan Esra Akdağ ile polis memuru Muhammet Efe Niğdelioğlu'nun nikahını kıydı.
VAN (İHA) – Van
'ın Çatak
Kaymakamı ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen
, ilçede öğretmenlik yapan Esra Akdağ
ile polis memuru Muhammet Efe
Niğdelioğlu'nun nikahını kıydı.
Kaymakam ve Belediye Başkan Vekili Hamza Türkmen, kayyum olarak görevlendirildiğinden bu yana ilk defa bir nikah kıydı. Çatak'ta öğretmenlik yapan Esra Akdağ ile Çatak İlçe Emniyet Amirliğinde görevli polis memuru Muhammet Efe Niğdelioğlu'nun nikahını kıymak için ilk defa cübbe giyen Türkmen, çiftlere mutluluklar diledi. Başkan Vekili Türkmen, "Bu benim için de anlamlı ve ayrı bir gün. Genç
çiftimizin mutluluğuna yakından şahit oldum. Bu evlilik akdi son akittir. Bunu hafife almayın. İnşallah bir ömür boyu birbirinizin değerini bilirsiniz. Eskilerimiz 'Allah bir yastıkta kocatsın' derlermiş, ne zaman bir sıkıntı yaşar birbirinize darılırsanız birbirinize saygı noktasında asla kusur etmeyin. Bu benim kıydığım ilk nikah, belki de son nikah. Bu evliliğinizin ülkemiz, milletimiz, vatanımız ve sizler için hayırlı olmasını temenni ediyorum. Mutluluklar diliyorum" dedi. - VAN
Son Dakika
» Güncel
» Haber
Haber Yayın Tarihi : 29.03.2019 06:11 Kaynak: İHA
Şarkıcı Zerrin Özer'den Evlilik İtirafı!
Yerel Seçimler Öncesi Yapılan Son Anketten Çarpıcı Sonuç! 5 Büyükşehirden 4'ünde Millet İttifakı Önde Gidiyor
İş Bankası Yönetim Kurulu Başkanı Ersin Özince Görevinden Ayrılıyor
İngiliz Parlamentosu Brexıt Anlaşmasını Üçüncü Kez Reddetti