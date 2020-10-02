Kaymakam Yelek'ten okul ziyareti - Son Dakika

Hizan Kaymakamı Muhammed İkbal Yelek, Hizan Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesini ziyaret etti.

Okulun atölyelerinde incelemede bulunan Yelek, Okul Müdürü Sani Durmaz'dan çalışmalar hakkında bilgi aldı.

Daha sonra elektrik ve elektronik teknolojileri, mobilya ve iç mekan tasarım ve metal teknolojisi alanında üretim yapılan atölyelerini gezen Yelek, zaman buldukça okulları ziyaret ederek öğrenci ve öğretmenlerle bir araya gelmeye çalıştıklarını söyledi.

Okul ziyaretlerinin devam edeceğini kaydeden Yelek, "Öğrenciler okulların ihtiyaçlarını karşılamanın yanı sıra, mesleki deneyim kazanarak üretime katılmanın da mutluluğunu yaşıyorlar. Okulumuzun idareci, öğretmen ve öğrencilerini tebrik eder, başarıların devamını dilerim." dedi.

Yelek'e, Hizan Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Müdürü Mustafa Korkmaz eşlik etti.