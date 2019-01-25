Son Dakika Haberleri: Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi

Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi

1 saat önce

Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Erkiletspor, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu zorda olsa 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi, System.String[]
Kayseri Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Erkiletspor, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu zorda olsa 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.

Stat: Vali Muammer Güler

Hakemler: Emre Ünlü xx, Recep Güneş xx, Burhan Başpınar xx

Erkiletspor: Mustafa Alper xx, Ümit Salkın xx, Murat Taha xxx, Ahmet Özdemir xx, Hüseyin Öz xx, Mesut Can xx, Nurettin Murat xx, Tolgahan Alan xx, Muhammet Taha xx, Murat Uyanık xx, Enes Çoksolak xx

Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Yıldırım x, Mustafa Karakaya xx, G.Akyıldız xx, Alim Usta x, Ahmet Uzun xx, Caner Uzun x, Sametcan Duygu x, Ahmet Karahan xx, Rahim Özlü x, Orhan Çınar x, Hüseyin Özer xx

Gol: Dk.50 Murat Taha (Erkiletspor)

Kırmızı Kart: Dk.37 Murat Uyanık (Erkilet). - KAYSERİ

»  »      Haber Yayın Tarihi : 25.01.2019 11:57 Kaynak: İHA

Spor
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