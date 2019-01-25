Kayseri 1. Amatör Kümü U-19 Futbol Ligi

Kayseri
Birinci Amatör Küme U-19 Ligi'nde zirve yarışı veren Erkiletspor, ligde kalma mücadelesi içindeki rakibi Kayseri İdman Yurdu'nu zorda olsa 1-0 yenerek üç puanın sahibi oldu.
Stat: Vali Muammer Güler
Hakemler: Emre Ünlü xx, Recep Güneş
xx, Burhan Başpınar
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Erkiletspor: Mustafa Alper
xx, Ümit Salkın xx, Murat Taha xxx, Ahmet Özdemir
xx, Hüseyin Öz
xx, Mesut Can
xx, Nurettin Murat xx, Tolgahan Alan xx, Muhammet Taha xx, Murat Uyanık xx, Enes Çoksolak xx
Kayseri İdman Yurdu: Mehmet Yıldırım
x, Mustafa Karakaya
xx, G.Akyıldız xx, Alim Usta x, Ahmet Uzun
xx, Caner Uzun x, Sametcan Duygu x, Ahmet Karahan
xx, Rahim Özlü x, Orhan Çınar
x, Hüseyin Özer
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Gol: Dk.50 Murat Taha (Erkiletspor)
Kırmızı Kart: Dk.37 Murat Uyanık (Erkilet). - KAYSERİ