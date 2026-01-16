Kayseri'de Fabrikada Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti - Son Dakika
Kayseri'de Fabrikada Kaza: Kadın Hayatını Kaybetti

16.01.2026 23:21
Kayseri'de bir sucuk fabrikasında asansör boşluğuna düşen 42 yaşındaki kadın işçi Aysun K. hayatını kaybetti.

Kayseri'nin Kocasinan ilçesinde çalıştığı fabrikanın 2. kattından asansör boşluğuna düşen kadın hayatını kaybetti.

Edinilen bilgiye göre, Oruçreis Mahallesi Karpuzatan Mevkii'nde bulunan bir sucuk fabrikasında çalışan Aysun K. (42) 2. kattan asansör boşluğuna düştü. Olayda kadın işçi ağır yaralanırken, ihbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Aysun K.'yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Aysun K. yapılan tüm müdahalelere rağmen kurtarılamadı. Talihsiz kadının cansız bedeni otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Öte yandan, Aysun K.'nin evli ve 4 çocuk annesi olduğu öğrenilirken, 1 çocuğunun da askeri görevini yaptığı bilgisine ulaşıldı.

Olayla ilgili soruşturma başlatıldı. - KAYSERİ

Kaynak: İHA

